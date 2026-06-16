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SALMONELA NA LIPTOVE: Potvrdili ju vo výrobkoch z nelegálneho salaša
Kontrola odhalila, že výrobky boli vyrábané a skladované v absolútne nevyhovujúcich hygienických podmienkach.
Autor TASR,aktualizované
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Liptovský Mikuláš 16. júna (TASR) - Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR potvrdila salmonelu v salašníckych výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí konzumenti zakúpených výrobkov skončili v nemocnici. ŠVPS o tom informovala na sociálnej sieti.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš prijala podnet od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Liptovskom Mikuláši, podľa ktorého bol potvrdený výskyt črevných ochorení u siedmich konzumentov. Pôvodcom bola baktéria Salmonella Schleissheim. „Konzumenti mali konzumovať výrobky z prevádzky salaša, o ktorom RVPS nemala žiadne informácie, prevádzka nebola schválená a na uvedenom mieste nebol evidovaný ani registrovaný chov oviec,“ ozrejmili veterinári.
Inšpektori RVPS následne vypátrali prevádzku v ťažko prístupnom lesnom prostredí. Kontrola odhalila, že výrobky boli vyrábané a skladované v absolútne nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Inšpektori zistili napríklad, že syr bol skladovaný v starej drevenej skrini určenej na oblečenie, údený syr bol nahádzaný v igelitovej nákupnej taške, bryndza sa nachádzala v plastovom boxe prikrytom špinavou plachtou, všetky výrobky boli uchovávané pri teplote takmer 23 stupňoch Celzia a voľne prístupné hmyzu a iným škodcom.
Podľa inšpektorov boli nevyhovujúce aj pracovné pomôcky a vybavenie. „Používali sa staré špinavé hliníkové nádoby, hrdzavá váha či znečistený nôž. Majiteľ síce pri krájaní syra používal rukavice, tie však zjavne slúžili skôr na ochranu vlastných rúk pred zašpinením než na zabezpečenie hygieny potravín,“ spresnili s tým, že v areáli sa nachádzalo veľké množstvo odpadu, zvyšky krytiny s obsahom azbestu, vlna od oviec a rôzny neporiadok.
Veterinári odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách bryndze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií rodu Salmonella a nadlimitný počet koagulázapozitívnych stafylokokov. Výsledky podľa ŠVPS jednoznačne potvrdili závažné hygienické nedostatky v nelegálnej prevádzke.
Súčasťou kontroly bolo aj preverenie zdravotného stavu a welfare oviec a troch psov. Inšpektori zistili, že ovce sa pásli bez dozoru, niektoré zvieratá krívali, psy nemali zabezpečený prístup k vode, niektorým psom chýbali prístrešky a jeden pes nebol začipovaný.
„Tento prípad opätovne potvrdzuje, že nákup potravín, najmä živočíšneho pôvodu, z nelegálnych ‚čiernych‘ prevádzok predstavuje vysoké riziko vážneho poškodenia zdravia. ‚Prevádzkovateľ‘ má zákaz činnosti a nevyhne sa poriadnej pokute. Trestnoprávne konanie musí byť v takýchto prípadoch samozrejmosťou,“ upozornili veterinári.
ŠVPS apeluje na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok a chránili tak svoje zdravie aj zdravie svojich blízkych.
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Liptovský Mikuláš prijala podnet od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Liptovskom Mikuláši, podľa ktorého bol potvrdený výskyt črevných ochorení u siedmich konzumentov. Pôvodcom bola baktéria Salmonella Schleissheim. „Konzumenti mali konzumovať výrobky z prevádzky salaša, o ktorom RVPS nemala žiadne informácie, prevádzka nebola schválená a na uvedenom mieste nebol evidovaný ani registrovaný chov oviec,“ ozrejmili veterinári.
Inšpektori RVPS následne vypátrali prevádzku v ťažko prístupnom lesnom prostredí. Kontrola odhalila, že výrobky boli vyrábané a skladované v absolútne nevyhovujúcich hygienických podmienkach. Inšpektori zistili napríklad, že syr bol skladovaný v starej drevenej skrini určenej na oblečenie, údený syr bol nahádzaný v igelitovej nákupnej taške, bryndza sa nachádzala v plastovom boxe prikrytom špinavou plachtou, všetky výrobky boli uchovávané pri teplote takmer 23 stupňoch Celzia a voľne prístupné hmyzu a iným škodcom.
Podľa inšpektorov boli nevyhovujúce aj pracovné pomôcky a vybavenie. „Používali sa staré špinavé hliníkové nádoby, hrdzavá váha či znečistený nôž. Majiteľ síce pri krájaní syra používal rukavice, tie však zjavne slúžili skôr na ochranu vlastných rúk pred zašpinením než na zabezpečenie hygieny potravín,“ spresnili s tým, že v areáli sa nachádzalo veľké množstvo odpadu, zvyšky krytiny s obsahom azbestu, vlna od oviec a rôzny neporiadok.
Veterinári odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách bryndze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií rodu Salmonella a nadlimitný počet koagulázapozitívnych stafylokokov. Výsledky podľa ŠVPS jednoznačne potvrdili závažné hygienické nedostatky v nelegálnej prevádzke.
Súčasťou kontroly bolo aj preverenie zdravotného stavu a welfare oviec a troch psov. Inšpektori zistili, že ovce sa pásli bez dozoru, niektoré zvieratá krívali, psy nemali zabezpečený prístup k vode, niektorým psom chýbali prístrešky a jeden pes nebol začipovaný.
„Tento prípad opätovne potvrdzuje, že nákup potravín, najmä živočíšneho pôvodu, z nelegálnych ‚čiernych‘ prevádzok predstavuje vysoké riziko vážneho poškodenia zdravia. ‚Prevádzkovateľ‘ má zákaz činnosti a nevyhne sa poriadnej pokute. Trestnoprávne konanie musí byť v takýchto prípadoch samozrejmosťou,“ upozornili veterinári.
ŠVPS apeluje na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok a chránili tak svoje zdravie aj zdravie svojich blízkych.