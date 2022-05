Salón Elektromobilov 2022 opäť zavíta do Bratislavy

Hlavný partneri: Jaguar Land Rover, KIA, ŠKODA AUTO Slovensko, Tatra Leasing

Špeciálny partner: ZSE Drive

Partneri: Air-Wheel.sk, Autopolis, AgeVolt, Audi Centrum Bratislava, Group M, Citroën, DPD, DriveTesla.sk, DS Automobiles, EV-GP, GreenWay, Motor-Car, Opel, Peugeot, Sminn, Suzuki, T.O.P. Auto Bratislava, UGV Chargers, Burger King, Kávoholik

Mediálni partneri: PodKapotou.sk, TOUCHIT.sk, NEXTECH, Komunikačná agentúra DIVINO, Autobazar.EU, MojElektromobil.sk, MojAndroid.sk

Organizátori: MôjElektromobil, Bory Mall, EVlers, o.z.

Bratislava 20. mája (OTS) - Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch sa môžu tešiť všetci nadšenci elektromobilov a plug-in hybridov na ďalší, v poradí tretí ročník, Salón Elektromobilov v Bratislave. 20.-22. máj so sebou prinesie do Bory Mall množstvo exkluzívnych noviniek zo sveta elektromobility, ktoré si určite nesmiete nechať ujsť. Salón Elektromobilov 2022 bude prebiehať v dňoch od 20. do 22. mája 2022 od 10:00-18:00 v obchodnom centre Bory Mall v Bratislave. Tento rok sa majú návštevníci na čo tešiť. Tohtoročná výstava so sebou prinesie 56 elektromobilov a plug-in hybridov od 18 značiek ako ŠKODA AUTO, KIA, Jaguar Land Rover, Audi, BMW, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Mercedes-EQ, Opel, Peugeot, Suzuki, Volvo a Tesla. Nadšencov elektromobilov dozaista potešia exkluzívne novinky ako ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV, Ford Mustang Mach-E GT, KIA EV6, Volvo C40, BMW i4 a BMW iX.Návštevníci si budú môcť vozidlá nielen pozrieť, ale samozrejme si ich aj otestovať. Na testovacie jazdy si pre vás Salón Elektromobilov 2022 v Bratislave prichystal tieto novinky - ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV, KIA EV6, EQB od Mercedes-EQ, Jeep Wrangler 4xe, Land Rover Defender PHEV a Discovery Sport PHEV, PEUGEOT e-2008 GT Pack, DS7 CROSSBACK E-TENSE, BMW iX, Tesla Model Y a mnoho ďalších vozidiel.Súčasťou výstavy bude aj zaujímavý program , ktorý bude od 20. do 21. mája od 13:00 do 17:00 a prinesie odborné prednášky, prezentácie najnovších elektromobilov a plug-in hybridov a tiež panelové diskusie na rôzne zaujímavé témy. 20. mája odštartuje začiatok výstavy moderátor Michael Szatmary panelovou diskusiou na tému Ponuka nových elektromobilov na SK trhu a možnosti ich financovania. V ten istý deň sa budete môcť dozvedieť viac o podpore e-mobility z plánu obnovy priamo od prednášajúcich z Ministerstva hospodárstva SR a o 17:00 prebehne živé vysielanie priamo relácie Pozor, zákruta priamo z akcie. V sobotu, teda 21. mája sa s moderátorom Slavom Jurkom budete môcť okrem iných zaujímavých informácií dozvedieť aj to, ako ísť s elektromobilom na dovolenku.Na Salón Elektromobilov 2022 v Bratislave sa bude môcť prihlásiť každý a to bez akýchkoľvek poplatkov. Registráciou sa navyše automatický zapájate do súťaže o pekné výhry. Stačí sa teda zaregistrovať zadarmo na stránke e-salon.sk a byť prítomný pri žrebovaní priamo na akcii.