V Salvádore môžete legálne zaplatiť bitcoinom

San Salvador 7. septembra (TASR) - Salvádor sa v utorok stal prvou krajinou na svete, ktorá prijala bitcoin za svoje oficiálne platidlo. Podporovatelia tohto kroku tvrdia, že zníži náklady pri zasielaní peňazí do Salvádora z cudziny, väčšinou z USA, kritici sa, naopak, obávajú prania špinavých peňazí.



Príslušný zákon schválil salvádorský parlament pred tromi mesiacmi a v utorok vstúpil do platnosti. Počíta s tým, že každý obchodník, ktorý je na to technicky vybavený, musí bitcoin akceptovať ako platidlo. Salvádorčania takisto budú môcť v najznámejšej kryptomene platiť dane.



Výmenný kurz bitcoinu k doláru, ktorý je v Salvádore od roku 2001 oficiálnym platidlom namiesto domácej meny, sa bude voľne stanovovať na trhu. Prezident Nayib Bukele uviedol, že každý, kto si stiahne digitálnu peňaženku, dostane štartovací kredit vo výške 30 USD (okolo 25 eur).



Bukele v pondelok (6. 9.) v sérii príspevkov na Twitteri uviedol, že Salvádor kúpil 400 bitcoinov. Celková hodnota týchto nákupov podľa pondelkovej ceny najznámejšej a najväčšej kryptomeny predstavuje 20,9 milióna USD.



Bukeleho tweety podporili bitcoin, ktorý sa podľa CoinMarketCap v utorok okolo 8.30 h SELČ predával s plusom okolo 1,6 % po 52.574,34 USD.



Prieskumy ukázali, že Salvádorčania sú voči bitcoinu skeptickí. Podľa augustového celoštátneho prieskumu Universidad Centroamericana (UCA) medzi takmer 1300 respondentmi bitcoinový zákon odmieta až 70 % Salvádorčanov. Približne rovnaké percento malo len hmlisté predstavy o bitcoine, pričom len 4,8 % ho korektne definovalo ako kryptomenu.



(1 EUR = 1,1864 USD)