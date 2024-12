Salvini: Problém skupiny Stellantis je vlastnícka štruktúra

Rím 3. decembra (TASR) - Hlavný problém nadnárodnej automobilovej skupiny Stellantis spočíva v jej vlastníckej štruktúre. Vyhlásil to v utorok podpredseda talianskej vlády a minister dopravy Matteo Salvini. Zároveň vyzval predsedu správnej rady Johna Elkanna, aby podal správu parlamentu o plánoch automobilky v Taliansku po tom, čo generálny riaditeľ Carlos Tavares cez víkend náhle odstúpil z funkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Salvini poukázal na to, že Taliansko je málo zastúpené vo vlastníckej štruktúre skupiny Stellantis, ktorá vznikla v roku 2021 fúziou výrobcov Fiat Chrysler a PSA Peugeot Citroën.



Medzi talianskou vládou a Tavaresom už dlhšie panovalo napätie. Rím obvinil nadnárodnú spoločnosť, že premiestňuje výrobu do nízkonákladových krajín na úkor talianskych tovární. Šéf automobilovej skupiny zase v októbri na vypočutí v talianskom parlamente vyhlásil, že výroba áut v krajine je príliš drahá pre vysoké náklady. Salvini na to reagoval vyhlásením, že otvorenie tovární v zahraničí sa po desaťročia financovalo peniazmi z Talianska. "Bol to najhorší príklad toho, ako sa podniká s verejnými peniazmi," uviedol Salvini.



Predseda parlamentného výboru pre priemysel Alberto Gusmeroli zároveň v utorok vyzval predsedu Stellantisu, aby prišiel výboru povedať, ako chce zabezpečiť kontinuitu výroby a zachovanie pracovných miest v Taliansku. Dodal, že "všetky politické strany chcú vedieť, aká je strategická vízia Stellantisu".



Tavares v nedeľu (1. 12.) náhle odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa Stellantisu, dva mesiace po varovaní o zisku. Automobilka uviedla, že sa bude snažiť vymenovať trvalého nástupcu v prvej polovici budúceho roka. Medzitým bude výrobcu značiek ako sú Jeep, Ram, Fiat, Chrysler, Peugeot či Citroën riadiť dočasný výkonný výbor na čele s predsedom skupiny Johnom Elkannom.



Predstavenstvo Stellantisu si údajne vyberá z niekoľkých kandidátov. V rámci interných kandidátov je to šéf severoamerickej divízie Antonio Filosa a šéf obstarávania Maxime Picat, uviedol v pondelok (2. 12.) zdroj blízky tejto záležitosti. Správna rada však podľa neho zvažuje aj externých kandidátov na pozíciu generálneho riaditeľa.