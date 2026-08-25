< sekcia Ekonomika
Salvini: Taliansko by v roku 2027 malo zvýšiť deficit o 20 miliárd
Vicepremiér potvrdil, že bude presadzovať mimoriadny odvod pre veľké banky a odmietol obavy, že by to mohlo znepokojiť finančné trhy.
Autor TASR
Rím 25. augusta (TASR) - Taliansko by malo v budúcoročnom štátnom rozpočte zvýšiť svoj deficit o najmenej 20 miliárd eur, vyhlásil v utorok podpredseda vlády Matteo Salvini, pričom zdôraznil, že tento krok si nevyžaduje súhlas EÚ. Jeho vyjadrenia prišli dva týždne po tom, čo premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že Taliansko má dobrú šancu dostať sa z procedúry EÚ vo veci nadmerného deficitu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Potrebujem hovoriť o dodatočných deficitných výdavkoch v objeme najmenej 20 miliárd eur,“ povedal Salvini, ktorý je zároveň predsedom koaličnej strany Liga. „Mám v úmysle navrhnúť to v najbližších dňoch. Nepotrebujeme súhlas Bruselu, potrebujeme národné rozhodnutie,“ uviedol Salvini pre internetový denník Ilsussidiario.net. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 plánuje talianska vláda predložiť v októbri.
Vicepremiér potvrdil, že bude presadzovať mimoriadny odvod pre veľké banky a odmietol obavy, že by to mohlo znepokojiť finančné trhy. Salvini tiež vyjadril podporu opozičným návrhom na zavedenie osobitnej dane z neočakávaných ziskov energetických firiem.
„Banky, poisťovne, energetické spoločnosti a ropné firmy zarábajú peniaze. Nie som zástancom vyvlastňovania, ale v takomto čase musíme požiadať o príspevok tých, ktorí ho môžu poskytnúť,“ uzavrel Salvini.
„Potrebujem hovoriť o dodatočných deficitných výdavkoch v objeme najmenej 20 miliárd eur,“ povedal Salvini, ktorý je zároveň predsedom koaličnej strany Liga. „Mám v úmysle navrhnúť to v najbližších dňoch. Nepotrebujeme súhlas Bruselu, potrebujeme národné rozhodnutie,“ uviedol Salvini pre internetový denník Ilsussidiario.net. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2027 plánuje talianska vláda predložiť v októbri.
Vicepremiér potvrdil, že bude presadzovať mimoriadny odvod pre veľké banky a odmietol obavy, že by to mohlo znepokojiť finančné trhy. Salvini tiež vyjadril podporu opozičným návrhom na zavedenie osobitnej dane z neočakávaných ziskov energetických firiem.
„Banky, poisťovne, energetické spoločnosti a ropné firmy zarábajú peniaze. Nie som zástancom vyvlastňovania, ale v takomto čase musíme požiadať o príspevok tých, ktorí ho môžu poskytnúť,“ uzavrel Salvini.