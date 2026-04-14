Salvini vyzval na pozastavenie Paktu stability a rastu EÚ
Pakt stability a rastu stanovuje členským štátom EÚ povinnosť udržať svoje rozpočtové deficity pod hranicou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Autor TASR
Rím 14. apríla (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister dopravy Matteo Salvini v utorok vyzval na dočasné pozastavenie Paktu stability a rastu EÚ. Ak Únia vzhľadom na krízu spôsobenú vojnou na Blízkom východe neuvoľní svoje rozpočtové pravidlá, Taliansko sa môže rozhodnúť, že ich bude ignorovať, vyhlásil v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Ak všetci spoločne pozastavíme Pakt stability, bude to dobré. Inak budeme nútení konať na vlastnú päsť a som zvedavý, či niekto začne procedúru nadmerného deficitu, ak sa odvážime pomôcť talianskym podnikom a rodinám, ktoré zápasia s rastúcimi nákladmi na energiu,“ povedal Salvini, ktorý je zároveň predsedom vládnej strany Liga. „Hrozí, že ekonomická situácia miliónov Talianov sa bude čoraz viac komplikovať,“ pokračoval vicepremiér. Vláda preto podľa neho zvažuje zmrazenie účtov za energie pre domácnosti na úrovni spred vojny na celý rok 2026.
Pakt stability a rastu stanovuje členským štátom EÚ povinnosť udržať svoje rozpočtové deficity pod hranicou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Za rok 2025 Taliansko vykázalo rozpočtový schodok vo výške 3,1 %. Na tento rok si vláda v Ríme pôvodne naplánovala jeho zníženie na 2,8 %. Krajina by sa tak dostala z procedúry nadmerného deficitu, ktorú voči nej v súčasnosti vedie Európska komisia (EK).
Minulý týždeň talianska vláda oznámila, že vzhľadom na prudký nárast cien energií po eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom, s ktorým pôvodné odhady nepočítali, zhorší výhľad vývoja ekonomiky v tomto aj budúcom roku. To vláde skomplikuje plány znížiť rozpočtový deficit v tomto roku na požadované 3 % HDP. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v tejto súvislosti uviedla, že európske inštitúcie by mali preskúmať dočasné pozastavenie Paktu stability a rastu.
„Ak všetci spoločne pozastavíme Pakt stability, bude to dobré. Inak budeme nútení konať na vlastnú päsť a som zvedavý, či niekto začne procedúru nadmerného deficitu, ak sa odvážime pomôcť talianskym podnikom a rodinám, ktoré zápasia s rastúcimi nákladmi na energiu,“ povedal Salvini, ktorý je zároveň predsedom vládnej strany Liga. „Hrozí, že ekonomická situácia miliónov Talianov sa bude čoraz viac komplikovať,“ pokračoval vicepremiér. Vláda preto podľa neho zvažuje zmrazenie účtov za energie pre domácnosti na úrovni spred vojny na celý rok 2026.
Pakt stability a rastu stanovuje členským štátom EÚ povinnosť udržať svoje rozpočtové deficity pod hranicou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Za rok 2025 Taliansko vykázalo rozpočtový schodok vo výške 3,1 %. Na tento rok si vláda v Ríme pôvodne naplánovala jeho zníženie na 2,8 %. Krajina by sa tak dostala z procedúry nadmerného deficitu, ktorú voči nej v súčasnosti vedie Európska komisia (EK).
Minulý týždeň talianska vláda oznámila, že vzhľadom na prudký nárast cien energií po eskalácii konfliktu medzi USA a Iránom, s ktorým pôvodné odhady nepočítali, zhorší výhľad vývoja ekonomiky v tomto aj budúcom roku. To vláde skomplikuje plány znížiť rozpočtový deficit v tomto roku na požadované 3 % HDP. Talianska premiérka Giorgia Meloniová v tejto súvislosti uviedla, že európske inštitúcie by mali preskúmať dočasné pozastavenie Paktu stability a rastu.