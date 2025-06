Salzgitter: Vyššie clá USA na oceľ tvrdo zasiahnu európsky priemysel

Düsseldorf 2. júna (TASR) - Nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter varovala pred vážnymi dôsledkami nových plánov amerického prezidenta Donalda Trumpa pre európsky oceliarsky priemysel. Trump koncom minulého týždňa vyhlásil, že zdvojnásobí dovozné clá na oceľ na 50 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa Nemeckého združenia pre oceľ export tejto komodity do USA tvorí približne pätinu z celkového európskeho exportu na trhy štátov mimo Európskej únie. Pre oceliarsky sektor sú tak USA najdôležitejším exportným trhom.



„Nevyspytateľná colná politika Donalda Trumpa vážne poškodzuje európsku ekonomiku a najmä Nemecko,“ povedal Gunnar Groebler, šéf spoločnosti Salzgitter, ktorá je druhou najväčšou oceliarskou firmou v Nemecku.



Dodal, že okrem priameho vplyvu amerických dovozných ciel na európsky vývoz čelí európsky trh aj rastúcemu tlaku dovozu z ázijských krajín. Tie sa v dôsledku vysokých dovozných ciel do USA snažia svoj export presmerovať inam, okrem iného aj do Európy. Európsky oceliarsky sektor je tak pod ešte väčším tlakom, keďže oceľ z Ázie zaplavuje európsky trh už roky, navyše, európske oceliarske firmy čelia aj vysokým cenám energií.