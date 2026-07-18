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Salzgitter:Zmiernenie ETS poškodí firmy, ktoré už transformáciu začali
Oceliareň začala s prestavbou svojho závodu v Salzgitteri v závere roka 2023.
Autor TASR
Wolfsburg 18. júla (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckej oceliarskej spoločnosti Salzgitter Gunnar Groebler kritizuje návrh Európskej komisie na reformu systému obchodovania s emisiami (ETS). V piatok (17. 7.), čiže v ten istý deň, keď bol predstavený návrh Európskej únie (EÚ) na uvoľnenie pravidiel ETS, Groebler na platforme LinkedIn uviedol, že plán by mohol ohroziť investície do klímy a penalizovať spoločnosti, ktoré už začali so zelenou transformáciou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Niekoľko priemyselných odvetví a členských štátov EÚ lobuje za zmeny v ETS, pričom to odôvodňuje rizikom ďalšieho zatvárania tovární a premiestňovaním výroby. Groebler však na platforme LinkedIn napísal: „Priemyselná politika, ktorá spätne mení pravidlá hry, nesmie nechať priekopnícke spoločnosti napospas osudu.“
Spoločnosť Salzgitter už investovala miliardy eur do výroby ocele bez používania fosílnych palív a urobila to na základe očakávania stabilného a spoľahlivého regulačného rámca, konštatoval Groebler. Varoval, že uvoľnenie pravidiel ETS by mohlo tieto investície ohroziť.
Oceliareň začala s prestavbou svojho závodu v Salzgitteri v závere roka 2023. Nemecká vláda a spolková krajina Dolné Sasko na podporu projektu vyčlenili približne 1,3 miliardy eur. Prvé zariadenie na výrobu zelenej ocele by malo začať výrobu v roku 2027. Namiesto uhlia má nový závod spočiatku používať zemný plyn a potom prejsť na zelený vodík.
Niekoľko priemyselných odvetví a členských štátov EÚ lobuje za zmeny v ETS, pričom to odôvodňuje rizikom ďalšieho zatvárania tovární a premiestňovaním výroby. Groebler však na platforme LinkedIn napísal: „Priemyselná politika, ktorá spätne mení pravidlá hry, nesmie nechať priekopnícke spoločnosti napospas osudu.“
Spoločnosť Salzgitter už investovala miliardy eur do výroby ocele bez používania fosílnych palív a urobila to na základe očakávania stabilného a spoľahlivého regulačného rámca, konštatoval Groebler. Varoval, že uvoľnenie pravidiel ETS by mohlo tieto investície ohroziť.
Oceliareň začala s prestavbou svojho závodu v Salzgitteri v závere roka 2023. Nemecká vláda a spolková krajina Dolné Sasko na podporu projektu vyčlenili približne 1,3 miliardy eur. Prvé zariadenie na výrobu zelenej ocele by malo začať výrobu v roku 2027. Namiesto uhlia má nový závod spočiatku používať zemný plyn a potom prejsť na zelený vodík.