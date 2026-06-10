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Samit EÚ a Kórejskej republiky rozšíril strategické partnerstvo
Dohoda o digitálnom obchode dopĺňa dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá je v platnosti od roku 2011.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - V stredu sa v Bruseli konal 11. samit Európskej únie (EÚ) a Kórejskej republiky. Podľa vyhlásenia Európskej komisie (EK) samit znamenal novú etapu strategického partnerstva medzi EÚ a Kórejskou republikou a priniesol sériu konkrétnych výsledkov zameraných na posilnenie hospodárskej odolnosti, spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany, výskumu a prechodu na čistú energiu, informuje spravodajca TASR.
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v Bruseli prijali prezidenta Kórejskej republiky Lee Jae-Myunga.
Počas samitu sa obe strany dohodli na spustení nového partnerstva pre konkurencieschopnosť s cieľom posilniť spoluprácu v kľúčových oblastiach politiky a podpísali prelomovú dohodu o digitálnom obchode.
Dohoda, ktorú podpísali eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a minister obchodu Kórejskej republiky Yeo Han-koo, potvrdzuje spoločný záväzok podporovať otvorený a transparentný obchod založený na pravidlách. Je tiež v súlade so širším úsilím EÚ vytvárať pravidlá digitálneho obchodu orientované na budúcnosť s dôveryhodnými, podobne zmýšľajúcimi partnermi v čase rastúceho globálneho napätia a hospodárskej fragmentácie.
Dohoda o digitálnom obchode dopĺňa dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá je v platnosti od roku 2011.
„Podpisom dohody o digitálnom obchode dosahujeme ďalší významný míľnik vo vzťahoch s Kórejskou republikou. S tovarom a službami sa dnes elektronicky obchoduje v bezprecedentnom rozsahu. Budovanie pevných a dôveryhodných väzieb s partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty, akým je aj Kórejská republika, je preto mimoriadne dôležité. Táto dohoda nám umožní otvoriť nové trhy, prispieť k väčšej právnej istote pre podniky a vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre spotrebiteľov,“ uviedol v správe pre médiá Šefčovič.
Costa po samite vyhlásil, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou zostáva jednou z najúspešnejších obchodných dohôd eurobloku a pripomenul, že od nadobudnutia jej platnosti v roku 2011 sa hodnota bilaterálneho obchodu viac ako zdvojnásobila a priniesla výrazný nárast investičných tokov v prospech oboch strán, čo podporilo tvorbu pracovných miest a zvýšilo odolnosť dodávateľských reťazcov.
„Dohoda o digitálnom obchode je prelomovým úspechom, ktorý ďalej prepojí digitálne ekonomiky EÚ a Kórey, podporí rast založený na inováciách a stanoví prísne pravidlá digitálneho obchodu,“ skonštatoval.
Costa ocenil aj záväzky oboch strán rokovať o novej dohode o bezpečnosti informácií s cieľom ďalej podporiť partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany a tiež dohodu na začatí nového partnerstva pre konkurencieschopnosť, podporovaného dialógom na vysokej úrovni v oblasti hospodárstva. Cieľom tejto dohody je prehĺbiť spoluprácu v oblasti hospodárskej bezpečnosti, obchodu, priemyselnej politiky a umelej inteligencie.
„Diskutovali sme aj o našej spoločnej podpore zachovania globálneho poriadku založeného na medzinárodnom práve a účinnom, modernom multilateralizme. Budeme spolupracovať na posilnení OSN, a to aj prostredníctvom iniciatívy UN80, s cieľom vytvoriť efektívnejšiu, nákladovo efektívnejšiu organizáciu, ktorá bude spĺňať svoj účel,“ povedal Costa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová s predsedom Európskej rady Antóniom Costom v Bruseli prijali prezidenta Kórejskej republiky Lee Jae-Myunga.
Počas samitu sa obe strany dohodli na spustení nového partnerstva pre konkurencieschopnosť s cieľom posilniť spoluprácu v kľúčových oblastiach politiky a podpísali prelomovú dohodu o digitálnom obchode.
Dohoda, ktorú podpísali eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič a minister obchodu Kórejskej republiky Yeo Han-koo, potvrdzuje spoločný záväzok podporovať otvorený a transparentný obchod založený na pravidlách. Je tiež v súlade so širším úsilím EÚ vytvárať pravidlá digitálneho obchodu orientované na budúcnosť s dôveryhodnými, podobne zmýšľajúcimi partnermi v čase rastúceho globálneho napätia a hospodárskej fragmentácie.
Dohoda o digitálnom obchode dopĺňa dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou, ktorá je v platnosti od roku 2011.
„Podpisom dohody o digitálnom obchode dosahujeme ďalší významný míľnik vo vzťahoch s Kórejskou republikou. S tovarom a službami sa dnes elektronicky obchoduje v bezprecedentnom rozsahu. Budovanie pevných a dôveryhodných väzieb s partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty, akým je aj Kórejská republika, je preto mimoriadne dôležité. Táto dohoda nám umožní otvoriť nové trhy, prispieť k väčšej právnej istote pre podniky a vytvoriť bezpečnejšie online prostredie pre spotrebiteľov,“ uviedol v správe pre médiá Šefčovič.
Costa po samite vyhlásil, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou zostáva jednou z najúspešnejších obchodných dohôd eurobloku a pripomenul, že od nadobudnutia jej platnosti v roku 2011 sa hodnota bilaterálneho obchodu viac ako zdvojnásobila a priniesla výrazný nárast investičných tokov v prospech oboch strán, čo podporilo tvorbu pracovných miest a zvýšilo odolnosť dodávateľských reťazcov.
„Dohoda o digitálnom obchode je prelomovým úspechom, ktorý ďalej prepojí digitálne ekonomiky EÚ a Kórey, podporí rast založený na inováciách a stanoví prísne pravidlá digitálneho obchodu,“ skonštatoval.
Costa ocenil aj záväzky oboch strán rokovať o novej dohode o bezpečnosti informácií s cieľom ďalej podporiť partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obrany a tiež dohodu na začatí nového partnerstva pre konkurencieschopnosť, podporovaného dialógom na vysokej úrovni v oblasti hospodárstva. Cieľom tejto dohody je prehĺbiť spoluprácu v oblasti hospodárskej bezpečnosti, obchodu, priemyselnej politiky a umelej inteligencie.
„Diskutovali sme aj o našej spoločnej podpore zachovania globálneho poriadku založeného na medzinárodnom práve a účinnom, modernom multilateralizme. Budeme spolupracovať na posilnení OSN, a to aj prostredníctvom iniciatívy UN80, s cieľom vytvoriť efektívnejšiu, nákladovo efektívnejšiu organizáciu, ktorá bude spĺňať svoj účel,“ povedal Costa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)