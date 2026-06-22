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Samit EÚ - Moldavsko potvrdil úspechy reformného úsilia Moldavčanov
Počas pondelňajšieho samitu bola oznámená nová investícia zo strany EÚ vo výške 232,7 milióna eur, a to na obnovu cesty Porumbrei - Comrat.
Autor TASR
Brusel 22. júna (TASR) - Moldavsku sa podarilo dokončiť 93 % reforiem dohodnutých v rámci plánu rastu. Uviedla to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po skončení druhého samitu EÚ - Moldavsko, informuje spravodajca TASR.
Samit EÚ - Moldavsko sa konal v Bruseli týždeň po otvorení prvého bloku prístupových rokovaní s touto krajinou a okrem šéfky EK sa na ňom zúčastnili predseda Európskej rady António Costa a prezidentka Moldavska Maia Sanduová.
Leyenová v správe pre médiá uviedla, že ide o ďalší krok vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Moldavskom, pričom ocenila „pozoruhodný pokrok krajiny na jej ceste do EÚ“.
Podľa jej slov sa Moldavsku podarilo dokončiť 93 % reforiem dohodnutých v rámci plánu rastu, pričom reformy zabezpečili podporu EÚ vo výške približne 504 miliónov eur a prinášajú občanom „hmatateľné výhody prostredníctvom strategických investícií“.
Počas pondelňajšieho samitu bola oznámená nová investícia zo strany EÚ vo výške 232,7 milióna eur, a to na obnovu cesty Porumbrei - Comrat.
Na samite sa lídri zamerali aj na ďalšie kroky v prístupovom procese Moldavska a na prehĺbenie postupnej integrácie tejto krajiny do EÚ. Zhodnotili tiež implementáciu moldavského plánu rastu a súvisiacich reforiem. Privítali integračný pokrok Moldavska do EÚ, najmä prostredníctvom účasti v jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), telekomunikačnej schéme „roaming ako doma“ a v programe Kreatívna Európa. Tieto kroky, dosiahnuté za posledný rok, uľahčujú prevody eur, odstraňujú poplatky za roaming a približujú Moldavsko a jeho obyvateľov k Únii.
Komisia spresnila, že v záujme ďalšieho posilnenia medziľudských kontaktov podporuje plné pridruženie Moldavska k programu Erasmus+ a v roku 2027 chce rozšíriť bezplatný železničný preukaz DiscoverEU aj na mladých Moldavčanov.
Lídri prebrali viaceré regionálne a globálne výzvy vrátane dôsledkov ruskej vojny proti Ukrajine. Leyenová a Costa potvrdili záväzok EÚ posilniť odolnosť, bezpečnosť a demokratické inštitúcie Moldavska. Nová pomoc vo výške 11 miliónov eur posilní odolnosť Moldavska voči hybridným útokom a investície do hraničnej infraštruktúry vo výške 17 miliónov eur podporia bezpečnosť a územnú celistvosť krajiny.
Moldavsko je druhým najväčším príjemcom podpory z Európskeho mierového nástroja (EPF) - doteraz vyčerpalo celkovo 197 miliónov eur. Táto podpora bude pokračovať aj v roku 2026.
Prvý samit EÚ - Moldavsko sa konal v júli 2025. Moldavsko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od júna 2022. Pred týždňom, 15. júna, EÚ formálne otvorila prvý rokovací súbor prístupového procesu po tom, ako Moldavsko splnilo požadované úvodné kritériá.
V marci 2025 EÚ prijala plán rastu pre Moldavsko v hodnote 1,9 miliardy eur podporený nástrojom reforiem a rastu na roky 2025 - 2027. Moldavsko doteraz v rámci tohto nástroja využilo približne 504 miliónov eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Samit EÚ - Moldavsko sa konal v Bruseli týždeň po otvorení prvého bloku prístupových rokovaní s touto krajinou a okrem šéfky EK sa na ňom zúčastnili predseda Európskej rady António Costa a prezidentka Moldavska Maia Sanduová.
Leyenová v správe pre médiá uviedla, že ide o ďalší krok vpred vo vzťahoch medzi EÚ a Moldavskom, pričom ocenila „pozoruhodný pokrok krajiny na jej ceste do EÚ“.
Podľa jej slov sa Moldavsku podarilo dokončiť 93 % reforiem dohodnutých v rámci plánu rastu, pričom reformy zabezpečili podporu EÚ vo výške približne 504 miliónov eur a prinášajú občanom „hmatateľné výhody prostredníctvom strategických investícií“.
Počas pondelňajšieho samitu bola oznámená nová investícia zo strany EÚ vo výške 232,7 milióna eur, a to na obnovu cesty Porumbrei - Comrat.
Na samite sa lídri zamerali aj na ďalšie kroky v prístupovom procese Moldavska a na prehĺbenie postupnej integrácie tejto krajiny do EÚ. Zhodnotili tiež implementáciu moldavského plánu rastu a súvisiacich reforiem. Privítali integračný pokrok Moldavska do EÚ, najmä prostredníctvom účasti v jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), telekomunikačnej schéme „roaming ako doma“ a v programe Kreatívna Európa. Tieto kroky, dosiahnuté za posledný rok, uľahčujú prevody eur, odstraňujú poplatky za roaming a približujú Moldavsko a jeho obyvateľov k Únii.
Komisia spresnila, že v záujme ďalšieho posilnenia medziľudských kontaktov podporuje plné pridruženie Moldavska k programu Erasmus+ a v roku 2027 chce rozšíriť bezplatný železničný preukaz DiscoverEU aj na mladých Moldavčanov.
Lídri prebrali viaceré regionálne a globálne výzvy vrátane dôsledkov ruskej vojny proti Ukrajine. Leyenová a Costa potvrdili záväzok EÚ posilniť odolnosť, bezpečnosť a demokratické inštitúcie Moldavska. Nová pomoc vo výške 11 miliónov eur posilní odolnosť Moldavska voči hybridným útokom a investície do hraničnej infraštruktúry vo výške 17 miliónov eur podporia bezpečnosť a územnú celistvosť krajiny.
Moldavsko je druhým najväčším príjemcom podpory z Európskeho mierového nástroja (EPF) - doteraz vyčerpalo celkovo 197 miliónov eur. Táto podpora bude pokračovať aj v roku 2026.
Prvý samit EÚ - Moldavsko sa konal v júli 2025. Moldavsko je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ od júna 2022. Pred týždňom, 15. júna, EÚ formálne otvorila prvý rokovací súbor prístupového procesu po tom, ako Moldavsko splnilo požadované úvodné kritériá.
V marci 2025 EÚ prijala plán rastu pre Moldavsko v hodnote 1,9 miliardy eur podporený nástrojom reforiem a rastu na roky 2025 - 2027. Moldavsko doteraz v rámci tohto nástroja využilo približne 504 miliónov eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)