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Samit EÚ - Spojené kráľovstvo zdôraznil hospodársku spoluprácu
Závery samitu sa vo svojom treťom bode zameriavajú na posilnenie ekonomických vzťahov.
Autor TASR
Brusel 20. novembra (TASR) - Druhý samit EÚ - Spojené kráľovstvo, na ktorom sa v piatok v Bruseli zúčastnili predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a britský premiér Andy Burnham priniesol sériu potvrdení o prehĺbení vzájomných hospodárskych a obchodných kontaktov, informuje spravodajca TASR.
Obe strany vyjadrili odhodlanie úzko spolupracovať v rámci strategického partnerstva a potvrdili spoločný záväzok k voľnému, udržateľnému, spravodlivému a otvorenému medzinárodnému obchodnému systému založenému na pravidlách, ktorého jadrom je Svetová obchodná organizácia (WTO).
Prejavili záujem zintenzívniť spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi, a to aj prostredníctvom spolupráce EÚ a Komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP).
EÚ privítala účasť Spojeného kráľovstva v rámci úveru EÚ na podporu Ukrajiny.
Závery samitu sa vo svojom treťom bode zameriavajú na posilnenie ekonomických vzťahov. Obe strany uviedli, že je v ich záujme posilniť vzájomné hospodárske vzťahy a vytvárať prosperitu a zároveň chrániť planétu a jej zdroje.
Dohodli sa pokračovať v spolupráci v oblasti energetiky a privítali Dohodu o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ako doplnok k dohode o obchode a spolupráci.
Závery zdôrazňujú, že Brusel a Londýn sa zhodli na úplnom recipročnom prístupe k vodám na rybolov, a to do 30. júna 2038.
Obe strany privítali aj ukončenie rokovaní o spoločnej sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, čo umožní, aby sa prevažná väčšina pohybov zvierat, živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov medzi Britániou a jej územiami a EÚ uskutočňovala bez certifikátov alebo kontrol. Tieto isté výhody sa rozšíria aj na pohyb medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, pričom sa zachová jedinečný prístup Severného Írska k vnútornému trhu Spojeného kráľovstva aj k jednotnému trhu EÚ. Cieľom je uplatňovať túto dohodu od 1. marca 2028.
Lídri EÚ a Burnham ocenili aj ukončenie rokovaní o prepojení systémov obchodovania s emisiami (ETS) medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, čo poskytne stabilný základ pre vzájomné uznávanie kvót EÚ a Spojeného kráľovstva a pre oslobodenie tovaru z EÚ a Spojeného kráľovstva od príslušných mechanizmov kompenzácie uhlíkových emisií na hraniciach.
Privítali aj prebiehajúcu európsko-britskú spoluprácu v oblasti bezpečnosti dodávok energie a ukončenie prieskumných rokovaní (december 2025) a pokrok dosiahnutý smerom k dohode o účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu EÚ s elektrinou. Platnosť dohody bude spojená s finančným príspevkom Britov k zníženiu hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov medzi regiónmi EÚ.
EÚ a Spojené kráľovstvo potvrdili, že začiatkom budúceho roka majú v úmysle spustiť digitálne partnerstvo s cieľom posilniť spoluprácu v digitálnych a technologických záležitostiach v oblastiach, ktoré by mohli zahŕňať konektivitu, umelú inteligenciu, kritické technológie vrátane kvantových technológií, digitálne peňaženky, dôveryhodné služby či online bezpečnosť.
„Je v našom spoločnom záujme spolupracovať, aby naše spoločnosti mohli plne využiť príležitosti, ktoré poskytuje veda, výskum, technológie a inovácie vrátane ich schopnosti chrániť naše základné hodnoty a posilňovať naše demokracie, a zároveň chrániť našu regulačnú autonómiu,“ uvádza sa v tejto časti záverov samitu s dodatkom, že to pomôže stimulovať inovácie, posilní obchod a bude prospešné pre podniky aj spotrebiteľov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Obe strany vyjadrili odhodlanie úzko spolupracovať v rámci strategického partnerstva a potvrdili spoločný záväzok k voľnému, udržateľnému, spravodlivému a otvorenému medzinárodnému obchodnému systému založenému na pravidlách, ktorého jadrom je Svetová obchodná organizácia (WTO).
Prejavili záujem zintenzívniť spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi, a to aj prostredníctvom spolupráce EÚ a Komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP).
EÚ privítala účasť Spojeného kráľovstva v rámci úveru EÚ na podporu Ukrajiny.
Závery samitu sa vo svojom treťom bode zameriavajú na posilnenie ekonomických vzťahov. Obe strany uviedli, že je v ich záujme posilniť vzájomné hospodárske vzťahy a vytvárať prosperitu a zároveň chrániť planétu a jej zdroje.
Dohodli sa pokračovať v spolupráci v oblasti energetiky a privítali Dohodu o spolupráci v oblasti hospodárskej súťaže medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ako doplnok k dohode o obchode a spolupráci.
Závery zdôrazňujú, že Brusel a Londýn sa zhodli na úplnom recipročnom prístupe k vodám na rybolov, a to do 30. júna 2038.
Obe strany privítali aj ukončenie rokovaní o spoločnej sanitárnej a fytosanitárnej oblasti, čo umožní, aby sa prevažná väčšina pohybov zvierat, živočíšnych produktov, rastlín a rastlinných produktov medzi Britániou a jej územiami a EÚ uskutočňovala bez certifikátov alebo kontrol. Tieto isté výhody sa rozšíria aj na pohyb medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, pričom sa zachová jedinečný prístup Severného Írska k vnútornému trhu Spojeného kráľovstva aj k jednotnému trhu EÚ. Cieľom je uplatňovať túto dohodu od 1. marca 2028.
Lídri EÚ a Burnham ocenili aj ukončenie rokovaní o prepojení systémov obchodovania s emisiami (ETS) medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, čo poskytne stabilný základ pre vzájomné uznávanie kvót EÚ a Spojeného kráľovstva a pre oslobodenie tovaru z EÚ a Spojeného kráľovstva od príslušných mechanizmov kompenzácie uhlíkových emisií na hraniciach.
Privítali aj prebiehajúcu európsko-britskú spoluprácu v oblasti bezpečnosti dodávok energie a ukončenie prieskumných rokovaní (december 2025) a pokrok dosiahnutý smerom k dohode o účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu EÚ s elektrinou. Platnosť dohody bude spojená s finančným príspevkom Britov k zníženiu hospodárskych, sociálnych a územných rozdielov medzi regiónmi EÚ.
EÚ a Spojené kráľovstvo potvrdili, že začiatkom budúceho roka majú v úmysle spustiť digitálne partnerstvo s cieľom posilniť spoluprácu v digitálnych a technologických záležitostiach v oblastiach, ktoré by mohli zahŕňať konektivitu, umelú inteligenciu, kritické technológie vrátane kvantových technológií, digitálne peňaženky, dôveryhodné služby či online bezpečnosť.
„Je v našom spoločnom záujme spolupracovať, aby naše spoločnosti mohli plne využiť príležitosti, ktoré poskytuje veda, výskum, technológie a inovácie vrátane ich schopnosti chrániť naše základné hodnoty a posilňovať naše demokracie, a zároveň chrániť našu regulačnú autonómiu,“ uvádza sa v tejto časti záverov samitu s dodatkom, že to pomôže stimulovať inovácie, posilní obchod a bude prospešné pre podniky aj spotrebiteľov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)