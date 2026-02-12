< sekcia Ekonomika
Samit o konkurencieschopnosti má preorientovať hospodársku politiku EÚ
Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok stretnú v Belgicku na zámku Alden Biesen na neformálnom samite o konkurencieschopnosti.

Brusel 12. februára (TASR) - Lídri členských krajín EÚ sa vo štvrtok stretnú v Belgicku na zámku Alden Biesen na neformálnom samite o konkurencieschopnosti. Cieľom rokovaní, ktoré inicioval predseda Európskej rady António Costa, je ovplyvniť preorientovanie hospodárskej politiky eurobloku v čase, keď narastá tlak na európsku konkurencieschopnosť a Únia sa chce odbremeniť od strategických závislostí od tretích krajín. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Costa v stredu (11. 2.) vo vyhlásení pre médiá upozornil, že v súčasnom geopolitickom prostredí musí Európa posilniť svoju konkurencieschopnosť aj autonómiu, aby si zachovala sociálne trhové hospodárstvo a európsky spôsob života.
„Lídri EÚ sa zídu na neformálnom stretnutí, aby prehodnotili náš prístup ku konkurencieschopnosti, autonómii a prosperite EÚ. Máme v rukách silnú kartu: náš jednotný trh so 450 miliónmi spotrebiteľmi, 32 miliónmi spoločností, ktoré podporujú približne 56 miliónov pracovných miest prostredníctvom obchodu v rámci EÚ. Je to skutočná moc Európy a musíme ju využiť naplno,“ uviedol Costa. Zdôraznil, že EÚ musí urobiť viac pre efektívne zníženie vnútroštátnych bariér a pre to, aby bol regulačný rámec na všetkých úrovniach vrátane tej európskej priaznivejší pre investície, inovácie a rast spoločností.
Neformálne rokovania šéfov vlád a štátov sú rozdelené do dvoch tematických blokov. Prvé zasadnutie, ktoré by malo začať o 10.30 h, je venované vonkajšej dimenzii konkurencieschopnosti.
Na úvod rokovaní vystúpi predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová a ako hosť taliansky expremiér a bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi, autor štúdie o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ. Stredobodom debát bude vplyv meniaceho sa geopolitického a geoekonomickeho prostredia na konkurencieschopnosť EÚ.
V druhej časti samitu, ktorá je naplánovaná od 15.00 h, sa lídri zamerajú na vnútornú dimenziu európskej konkurencieschopnosti, na dobudovanie jednotného trhu a odstraňovanie bariér, ktoré tomu bránia.
Na úvod tohto bloku ako hosť vystúpi Enrico Letta, bývalý taliansky premiér a predseda Inštitútu Jacquesa Delorsa, ktorý v apríli 2024 predstavil svoju správu o jednotnom trhu EÚ. Jeho správa navrhuje zjednotenie európskych politík v prospech vedy, výskumu a inovácií.
Costa v tejto súvislosti pripomenul, že jednotný trh EÚ čelí značným prekážkam na národnej aj európskej úrovni, pričom ich odstránenie je nevyhnutné na uvoľnenie ďalšieho rastu v celej Únii, na zabezpečenie plynulého toku tovarov a služieb a na podporu obchodu a investícií. Upozornil, že 60 % prekážok pre voľný pohyb služieb je rovnakých ako pred 20 rokmi, čo treba zmeniť, lebo to prispieva k fragmentácii v rámci jednotného trhu.
Koniec neformálnych rokovaní, ktoré sa skončia bez prijatia záverov, sa očakáva okolo 18.30 h. Následne by priebeh rokovaní a ich výsledky mali na tlačovej konferencii zhrnúť António Costa a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.
Slovensko na neformálnom samite zastupuje predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
