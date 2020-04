SAMO: Cez týždeň sa pred obchodmi tvorili rady, boli v nich aj seniori

Bratislava 4. apríla (TASR) - Cez týždeň sa pred predajňami tvorili rady, v ktorých boli aj seniori. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič pri hodnotení prvého týždňa fungovania sprísnených opatrení nariadených vládou pre koronavírus v obchodných prevádzkach. SAMO združuje obchodné reťazce Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco.



"Od pondelka (30. 3.), ako sme predpokladali, sa vytvárajú ráno rady pred prevádzkami po celom Slovensku. Žiaľ, v tých radoch je množstvo seniorov. Naopak, pred dvanástou sú obchody takmer prázdne, lebo seniori už v tento čas nenakupujú," upozornil Krajčovič.



Bolo by podľa neho preto žiaduce, aby sa tieto hodiny pre seniorov presunuli viac na raňajší termín a skrátil sa čas na dve hodiny tak, ako to je napríklad v Česku od 8.00 do 10.00 h.



"Ukazuje sa, že na základe zákazníckeho správania by to bolo vhodné riešenie, aj s prihliadnutím na to, že predobedom sú obchody zbytočne blokované napríklad pre mamičky na materskej alebo pre ľudí, ktorí si počas práce chcú kúpiť obed," poznamenal.



Limit vstupu do predajní "jeden zákazník na 25 štvorcových metrov (m2)", podľa neho už po prvých pár dňoch ukazuje, že to prináša problémy a neželaný opačný efekt. "Toto opatrenie reálne zamedzuje obslúžiť zákazníkov, ktorí si chcú nakúpiť vo svojom preferovanom obchode v blízkosti svojho domova. Vytvárajú sa rady pred obchodmi, kde vzniká napätie a nedodržiavajú sa rozstupy," upozornil.



"Bez asistencie polície nevieme zabezpečiť dodržiavanie poriadku. Zamestnanci obchodu čelia vulgárnym prejavom a agresívnemu správaniu ľudí stojacich v rade. Ukazuje sa, že je potrebné znížiť počet m2 na jedného zákazníka na európsky štandard (asi 10 až 15 m2), čím by sme výrazne eliminovali nepokoje pred obchodmi a rovnako zredukovali počet zákazníkov pred obchodmi," dodal predseda SAMO.