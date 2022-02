Krajčovič: Slováci často nakupovali respirátory, kvety či kozmetiku

Bez popisu Foto: TASR

Bratislava 11. februára (TASR) – Údaje o predajoch za celý vlaňajšok svedčia o oživení obchodu v porovnaní s rokom 2020. Zákazníkov v predajniach začalo pribúdať, ale ich počet nedosahoval úrovne spred pandémie nového koronavírusu. Silný rast zaznamenal najmä online predaj. Skonštatovala to Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO). Medziročný rast tržieb obchodníkov združených v aliancii za predaj potravín a drogérie bol na úrovni 4,23 %.Rast tržieb pripisuje Martin Krajčovič z aliancie najmä trendu "one-stop shopping", teda kúpe rôzneho tovaru v rámci jedného miesta.poznamenal Krajčovič a ilustroval to na príklade čerstvých rýb a morských plodov, ktoré si ľudia bežne dávajú skôr v reštauráciách, ale pre obmedzenia si tieto jedlá pripravovali doma, preto ich predaj rástol.V desiatkach percent vlani rástol online predaj potravín a drogérie.uviedol Krajčovič.Pozitívnejšie než v roku 2020 hodnotia maloobchodníci aj vlaňajšie predvianočné obdobie. Priemerné vianočné tržby vzrástli medziročne o viac než sedem percent. A to aj v kamenných predajniach, avšak omnoho rýchlejšie v online predaji. Vzrástla aj priemerná vianočná frekvencia nákupov v maloobchode, v porovnaní s rokom 2020 o 5,6 %. To však Krajčovič pripisuje najmä lockdownu vo vianočnom období roku 2020, kedy frekvencia nákupov klesla o 20 %. Priemerná hodnota maloobchodného vianočného nákupu narástla v roku 2021 o 2,2 %.Medzi zaujímavosťami Krajčovič vyzdvihol, že vlani výrazne vzrástol predaj instantných polievok či sirupov. Vysoký záujem bol aj o respirátory, kvety či pleťovú kozmetiku. Naopak, opäť klesol predaj žuvačiek a aj cigariet. Priemerný nákupný košík v maloobchode mal vlani hodnotu 13,70 eura, čo je medziročne viac o 3,16 %. Potvrdil sa aj trend rastúcej obľúbenosti bezhotovostných platieb, ktoré v porovnaní s rokom 2020 vzrástli vlani o 7,4 %, hotovostné platby naopak klesli o 0,55 %.V roku 2022 očakávajú maloobchodníci pre pokračujúce zdražovanie naďalej spotrebiteľský príklon k tovarom s nižšou pridanou hodnotou. Očakávajú aj silnejúci záujem o nákupy v zahraničí, čo môže oslabiť istý segment maloobchodu. Významným medzníkom bude podľa Krajčoviča Veľká noc, ktorá je druhým najdôležitejším obdobím pre obchodníkov a nákupná turistika tak môže mať negatívny dosah. V tomto roku však obchodníci očakávajú oživenie trhu, keďže riziko ďalších lockdownov by sa malo znižovať.