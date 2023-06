SAMO: Inflácia v reťazcoch je výrazne nižšia než štatistický priemer

Bratislava 23. júna (TASR) - Priemerný medziročný rast spotrebiteľských cien v obchodných sieťach združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) bol aj v máji 2023 výrazne nižší než bol ich priemerný rast na Slovensku. U potravín to bolo 13,5 %, v prípade iných tovarov dennej spotreby ako drogéria a hygienické potreby to bolo 13,4 %. Informovala o tom SAMO.



Aliancia zdôraznila, že uvedené výsledky vychádzajú z reálnych dát konkrétnych reťazcov, ktoré sú združené v SAMO. Ako jediné totiž zachytávajú ceny produktov, ktoré nakupujú spotrebitelia na Slovensku na dennej báze.



"Obchodné siete združené v SAMO robia maximum pre to, aby tlmili infláciu na Slovensku. Vďaka tomu spotrebitelia v týchto sieťach môžu nakúpiť potraviny a ďalšie tovary dennej spotreby výhodnejšie, keďže ich priemerná inflácia je výrazne pod priemernou infláciou na Slovensku, ktorú zverejňuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR," upozornil predseda SAMO Martin Krajčovič.



Z údajov SAMO tiež podľa neho vyplýva, že priemerná medziročná inflácia potravín sa v máji 2023 v členských obchodných sieťach pohybovala približne na úrovni priemeru v EÚ, o čom svedčí májový odhad Eurostatu, ktorý je na úrovni 12,5 %.



Poznamenal, že podľa ŠÚ SR v máji 2023 dosiahol priemerný medziročný rast cien potravín na Slovensku úroveň 21,9 %. Reálny stav v najväčších obchodných sieťach na Slovensku je podľa Krajčoviča výrazne nižší, približne o 8,4 percentuálneho bodu.



SAMO zdôrazňuje, že údaje nezohľadňujú predajné akcie a zľavy z vernostných programov jeho členských obchodných sietí. Po ich zohľadnení by bola reálna inflácia cien u týchto obchodníkov ešte nižšia, keďže viac ako 50 % tovarov predajú títo obchodníci práve v rámci akcií a zliav. "Aj z uvedených údajov je zrejmé, že ceny v obchodných reťazcoch združených v SAMO patria k najnižším na trhu, čo je dôsledkom viacerých faktorov - silného konkurenčného prostredia, efektívnosti hospodárenia, ale aj spoľahlivých dodávateľských vzťahov," doplnil Krajčovič.



"Naši členovia sú najväčšie obchodné siete s potravinami a ďalším tovarom dennej spotreby. Preto je dôležité, aby sa zverejňovali reálne dáta o inflácii práve tam, kde väčšinovo nakupujú spotrebitelia na Slovensku. Ide o reálne pohyby cien, nie štatistické údaje, čím chceme prispieť k presnejšiemu obrazu o cenách na Slovensku, ktoré sa vo veľkých sieťach vyvíjajú výrazne pozitívnejšie než je slovenský priemer. Zároveň veríme, že to pomôže pri rozhodovaní sa politického spektra, aby prijímali rozhodnutia výlučne na základe dát a nie pocitov, ktoré situáciu na Slovensku zhoršia podobne, ako to spôsobila regulácia v Maďarsku," zdôvodnil Krajčovič.



SAMO združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30.000 zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho členom aj dm drogerie markt a Terno real estate.