SAMO: Ľudia už nekupovali potraviny do zásoby ako v čase pandémie

Bratislava 5. marca (TASR) - Pri potravinách bol vianočný predaj charakterizovaný tým, že zákazníci si už nekupovali tovar do zásoby ako v čase pandémie. Uviedol to tento týždeň pri hodnotení vlaňajšieho roka predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Pozitívom podľa neho bolo, že po dvoch rokoch tentoraz bol predaj bez obmedzujúcich opatrení.



Doplnil, že na rozdiel od bežného obdobia si ľudia v predvianočnom čase vo väčšej miere dopriali aj prémiový tovar. Naopak, menej ako v minulosti nakupovali spotrebitelia napríklad suché plody, vianočné kvety, mäsové výrobky a exotické ovocie a zeleninu.



Na druhej strane prišlo podľa Krajčoviča k nárastu predaja tzv. dopekaných výrobkov, a to pravdepodobne z dôvodu vyššej ceny čerstvého pečeného chleba.



Poznamenal, že v segmente drogistického tovaru sa v predvianočnom čase zaznamenal silný online predaj, ktorý však kontinuálne rástol počas celého roka 2022. Najväčší záujem bol o kúpu komodít pre deti, zvieratá, pracích a čistiacich prostriedkov.



Dodal, že maloobchodné tržby na Slovensku podľa merania spoločnosti NielsenIQ v perióde mesiacov november - december 2022 narástli o 11,2 %. Z toho tržby za potravinový sortiment narástli o 11 % a za drogisticky sortiment o 11,8 %.