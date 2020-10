SAMO: Obchodníci sa zodpovedne pripravujú na celoplošné testovanie

Bratislava 28. októbra (TASR) - Obchodníci združení v rámci Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) sa zodpovedne pripravujú na nadchádzajúce plošné testovanie. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO.



"Patríme pod kritickú infraštruktúru štátu. Nemôžeme si dovoliť výpadok predajní a najmä distribučných centier, od ktorých sú obchodné prevádzky závislé, aby boli schopné pokryť požiadavky ľudí v prípade potravín a drogérie," priblížil.



SAMO podľa jeho slov, žiaľ, informácie dostáva iba z tlačových besied, čo sťažuje celú prípravu. "Rozumieme však, že pripraviť v tak krátkom čase, tak rozsiahlu operáciu, ako je celoplošné testovanie, je mimoriadne náročné," zdôraznil.



"To, čo by z našej strany pomohlo, je uvoľnenie pravidiel pre firmy, ktoré by samé dali otestovať svojich zamestnancov cez riadne akreditované spoločnosti. Takéto usmernenie však dnes chýba, čo môže spôsobiť problémy pre nepretržité prevádzky, ako sú napríklad distribučné centrá," upozornil.



"Veríme v zodpovednosť našich zamestnancov, že sa pôjdu dať testovať. Snažíme sa ich najmä informovať o samotnom priebehu, aby mali všetky dostupné informácie. Momentálne je komunikácia s úradmi štátnej a verejnej správy nedostatočne pružná," podčiarkol.



Modely, čo sa stane v prípade výpadku väčšieho množstva zamestnancov, nemá podľa neho SAMO so štátom odkomunikované. "Netýka sa to iba sektora obchodu, ale aj iných odvetví v rámci Slovenska. V tomto smere nemá Slovensko vypracovaný žiaden krízový plán," dodal Krajčovič.