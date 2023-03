SAMO: Obchodné siete očakávajú, že ceny porastú miernejšie ako vlani

Bratislava 3. marca (TASR) - Obchodné siete združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) očakávajú, že ceny ešte porastú, aj keď miernejším tempom ako v roku 2022. Uviedol to na piatkovej tlačovej besede predseda SAMO Martin Krajčovič.



Vplývať na to budú podľa neho predovšetkým externé politické a bezpečnostné faktory, od ktorých sa bude odvíjať vývoj v cenách energií, palív či komodít. Tak ako v minulosti nedajú sa vylúčiť ani dočasné cenové výkyvy niektorých komodít vyvolané nepredvídateľnými okolnosťami, ako napríklad rozsiahlejším výskytom afrického moru ošípaných či vtáčej chrípky alebo neúrodou niektorých plodín.



"Súčasne predpokladáme, že ceny niektorých tovarov sa stabilizujú, resp. u niektorých dôjde aj k poklesu, ako sme to už zaregistrovali napríklad v prípade masla, múky či oleja. Aj v prípade uvedených produktov sa opäť ukázalo, že trhový mechanizmus to vyriešil aj bez potreby akejkoľvek regulácie, ktorá sa, naopak, v prípade niektorých okolitých štátov ukázala ako neefektívna až škodlivá," povedal.



"Čo sa týka zákazníckeho správania, očakávame, že v dôsledku pokračujúcej ekonomickej neistoty domácností bude pokračovať dopyt po tovaroch s nižšou pridanou hodnotou a po tovaroch privátnych značiek na úkor prémiových výrobkov. Rovnako predpokladáme, že bude narastať dopyt po akciových produktoch, a tiež že sa bude zvyšovať počet registrovaných zákazníkov do vernostných programov jednotlivých predajcov. Súčasne sa pravdepodobne udrží dopyt konkrétnych zákazníckych skupín po udržateľných produktoch, a to aj napriek ich vyššej cene," poznamenal.



Upozornil, že súčasná kríza opäť o trochu viac roztvorila pomyselné nožnice konkurencieschopnosti medzi domácimi a zahraničnými producentmi. Najmä v niektorých oblastiach, ako je ovocie a zelenina, čerstvý mliečny a mäsový sortiment, je podľa neho nevyhnutné zvýšiť pomoc pre tieto podniky. "Predpokladáme, že ak sa na Slovensku systémovo nezvýši štátna podpora domácich producentov, títo sa už čoskoro môžu ocitnúť v existenčnom ohrození. Obzvlášť vidíme problém v prípade menších domácich producentov, ktorí vyrábajú špecifické lokálne produkty. Títo nebudú schopní cenovo konkurovať zahraničným dodávateľom a tiež väčším domácim producentom," poznamenal.



Riziká pre obchod, ale aj celý dodávateľský reťazec podľa neho obchodníci združení v SAMO vidia aj v prípade pokračujúcich štátnych zásahov do legislatívy, ktoré môžu negatívne vplývať na podnikanie a spôsobiť tak ďalší rast spotrebiteľských cien.



Informoval, že maloobchodné tržby na Slovensku podľa merania spoločnosti NielsenIQ vlani narástli o 9,2 %. Z toho tržby za potravinový sortiment narástli o 9 %, za drogistický sortiment o 9,8 %.



Dodal, že nepriaznivý cenový vývoj v roku 2022 priniesol aj zmeny v nákupnom správaní slovenských spotrebiteľov. Tí znížili množstvo kupovaného tovaru v rámci jedného nákupu, nakupovali častejšie. Zvýšil sa záujem o využívanie akciového predaja a vernostných programov. Zároveň sa zvýšil dopyt po produktoch s nižšou pridanou hodnotou a po produktoch privátnych značiek. O tom podľa neho svedčí aj fakt, že sa podiel privátnych značiek na celkovom predaji obchodníkov SAMO vlani medziročne zvýšil o 1,2 percentuálneho bodu.



Uzavrel, že negatívnym trendom bol vlani nižší dopyt po produktoch lokálnych dodávateľov, ktorí na základe nedostatočnej dotačnej politiky na Slovensku a vysokej investičnej poddimenzovanosti nedokážu cenovo konkurovať zahraničným dodávateľom.