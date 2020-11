SAMO: Obchodníci pre výnimky nebudú kontrolovať negatívne certifikáty

Bratislava 2. novembra (TASR) - Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) nebudú pre platné legislatívne výnimky kontrolovať negatívne certifikáty zákazníkov vstupujúcich do obchodov. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO.



"Čo sa týka kontroly certifikátov, z praktického aj právneho hľadiska, vzhľadom na prijaté výnimky, nie je v našich možnostiach kontrolovať samotné certifikáty. Veríme však v zodpovedné správanie ľudí na Slovensku, zároveň aj v efektívne nastavenie systému kontroly zo strany štátu," spresnil.



Upozornil, že zamestnanci obchodníkov združených v SAMO boli veľmi zodpovední pri účasti na celoslovenskom testovaní. Výsledky testovania podľa Krajčoviča však nemajú zásadný dosah v zmysle ohrozenia chodu prevádzok, či distribučných centier. "To znamená, že budeme schopní aj naďalej zásobovať ľudí na Slovensku potravinami a drogériou," ubezpečil.



Zdôraznil, že obchodníci prijali množstvo interných opatrení nad rámec nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sa ukázali ako efektívne. "Dokázali sme tak ochrániť nielen našich zamestnancov, ale významnou mierou sme prispeli aj k ochrane našich zákazníkov. V mene SAMO sa týmto chceme poďakovať všetkým zamestnancom obchodu, ktorí takto zodpovedne pristúpili k súčasnej situácii," dodal Krajčovič.



Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných látok či krmiva pre zvieratá. Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť. Výnimka platí i pre deti do desať rokov.