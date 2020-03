SAMO: Povinnosť obchodníkov merať teplotu zákazníkom je nevykonateľná

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco) považuje zabezpečenie niektorých povinnosti, ktoré vláda nariadila v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, za ťažko realizovateľné.



"Čo sa týka nariadení ako povinné nosenie rúška, vyhradených hodín pre seniorov či meranie teploty pri vstupe do predajne a dodržiavanie dvojmetrových vzdialeností v radách, nemáme zatiaľ informácie o ich implementácii. Chceme však upozorniť, že z dôvodu nedostatku vhodných teplomerov na trhu, je meranie teploty každého jedného zákazníka nevykonateľné," priblížil pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO.



Členovia SAMO si podľa Krajčovičových slov nevedia predstaviť, že by zamestnanci obchodov mali vykazovať zákazníkov z predajní, pokiaľ porušia tieto nariadenia.



Samotné meranie teploty si podľa neho v priemere vyžiada 25 až 30 osobohodín, ale v priemere sú obchody otvorené 12 hodín. "To znamená, že aj po zapojení viacerých pracovníkov by sa vytvárali veľké rady pred obchodmi, kde nie je v našich silách zabezpečiť poriadok a dodržiavanie odstupu," podčiarkol.



"Na vykonateľnosť týchto nariadení je potrebné zapojiť Policajný zbor alebo ozbrojené sily, ako je to napríklad aj v iných štátoch v Európe," zdôraznil.



"Rovnako si myslíme, že vyhradené hodiny pre seniorov by mali byť len počas pracovných dní. Vzhľadom na zavretie obchodov v nedeľu a zároveň obmedzeniu predaja predpoludním, je reálna hrozba vysokej koncentrácie zákazníkov v sobotu poobede, čo nepovažujeme z hľadiska rizika šírenia nového koronavírusu za dobré," dodal predseda SAMO.