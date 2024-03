SAMO: Predvianočné nákupné obdobie zostalo aj v roku 2023 najsilnejšie

Bratislava 9. marca (TASR) - Predvianočné nákupné obdobie pre obchodníkov združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) zostalo aj v minulom roku najsilnejšie a to z hľadiska obratov obchodníkov, ako aj z hľadiska frekvencie nákupov. Uviedol to predseda SAMO Martin Krajčovič pri hodnotení minulého roka.



Pozitívny vývoj v tomto období podľa neho možno pripísať kombinácii rôznych faktorov - znižujúcej sa inflácii, pozitívnych očakávaní spotrebiteľov (predĺženie dotácií na energie, podpora splátok hypoték, stabilizácia úrokových sadzieb), vyplatenie 13. dôchodkov a podobne. "Na rozdiel od bežného roka pred Vianocami si slovenský zákazník dovolil výnimku a nakupoval aj prémiový sortiment," spresnil.



"Zmenou, v porovnaní s minulosťou, z pohľadu zákazníckych zvyklostí je, že spotrebitelia v ostatných rokoch upúšťajú od trendu dlhodobej prípravy na sviatky a nákupy sa sústreďujú do obdobia tesne pred Vianocami," dodal predseda aliancie.



SAMO združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30.000 zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jej zakladajúcimi členmi. Dnes sú jej členmi aj dm drogerie-markt a Terno real estate.