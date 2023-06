SAMO: Rok 2025 je pre ukončenie vajec z klietkových chovov hraničný

Bratislava 25. júna (TASR) – Rok 2025 pre ukončenie predaja vajec z klietkových chovov v SR platí. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.



"Z tohto pohľadu ten záväzok platí, čiže rok 2025 je hraničný, kedy najväčšie obchodné siete budú mať už len vajcia z minimálne podstielkového chovu alebo z voľného výbehu alebo v biokvalite," spresnil.



"My sme toto komunikovali už v roku 2018, kedy všetky obchodné siete dali celoeurópske záväzky, že v západnej Európe ukončia predaj klietkových vajec v roku 2023, čo prebieha a v krajinách východnej Európy do roku 2025, aby hydinári z východného bloku mali väčší časový priestor zmeniť chovy nosníc na minimálne podstielkové," zdôraznil.



Na Slovensku je však vidieť podľa Krajčoviča veľké meškanie transformácie chovov nosníc na bezklietkové. "Niektoré krajiny sa k tomu postavili tak, že podporili domácich hydinárov. U nás na Slovensku sme hydinárov nepodporili, čo znamená, že meškajú," povedal.



Reálne to podľa neho môže ohroziť dostupnosť podstielkových vajec po roku 2025 zo slovenských zdrojov. "Obchodníci budú musieť, aby pokryli dopyt, presunúť nakupovanie vajíčok aj do zahraničia," podčiarkol.



Doplnil, že niektoré obchodné siete predávajú už viac ako polovicu vajec z bezklietkového chovu. "Veľké nadnárodné potravinárske firmy už do svojich výrobkov nepoužívajú klietkové vajcia. Množstvo výrobkov je dnes minimálne z podstielkových vajec alebo aj z vajec z voľného výbehu," poznamenal.



"Potravinári, ktorí používajú bezklietkové vajcia sa tým hrdia. Spotrebitelia túto skutočnosť nájdu vyznačenú na baleniach potravín," dodal predseda SAMO.