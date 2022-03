SAMO: Rusko-ukrajinský konflikt by obchodníkov nemal priamo postihnúť

Bratislava 2. marca (TASR) - Samotných obchodníkov by rusko-ukrajinský konflikt nemal priamo postihnúť, keďže skladbu produktov majú diverzifikovanú a hotových potravinárskych alebo drogistických výrobkov z Ruska či Ukrajiny je iba minimum. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.



"Otázne je, ako to môže ovplyvniť samotných producentov, nielen slovenských, ale všetkých v rámci jednotného európskeho trhu, čo sa týka vstupných komodít do výrobkov," spresnil.



"V prípade rastu cien alebo slabšej dostupnosti vstupných komodít, najmä energií, by sme tak nepriamo mohli tento konflikt pocítiť všetci, keďže to môže mať vplyv následne aj na prehĺbenie súčasnej inflácie v rámci celej Európy," dodal predseda SAMO.