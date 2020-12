SAMO: Seniorské hodiny môžu komplikovať predsviatočné nákupy

Bratislava 8. decembra (TASR) - Tzv. seniorské hodiny môžu vážne skomplikovať predsviatočné nákupy v potravinách a drogériách. Upozornila na to Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku.



Aliancia preto vyzýva vládu SR, ako aj všetky ostatné kompetentné štátne orgány, aby venovali hroziacim komplikáciám v obchodoch pred blížiacimi sa sviatkami primeranú pozornosť. Navrhované opatrenia podľa nej nemajú za cieľ uprednostniť záujmy obchodníkov, ale sú v prospech celej zákazníckej verejnosti, jej nákupného pohodlia a bezpečnosti.



"Je tu reálna hrozba, že ponechanie seniorských hodín v nezmenenom rozsahu aj v čase tradične zvýšených nákupov pred sviatkami spôsobí, že zvyšné otváracie hodiny nebudú pre verejnosť dostatočné," zdôraznil Martin Krajčovič, predseda aliancie.



V tejto súvislosti SAMO upozornila, že v predvianočnom nákupnom období dochádza v prevádzkach potravín a drogérie nielen k ich zvýšenej návštevnosti, ale i k zvýšeniu času, ktorý v nich zákazníci strávia. Deje sa tak nielen v dôsledku nákupov väčšieho množstva tovarov, ale aj nákupu širšieho sortimentu, ktorého výber si vyžaduje prirodzene dlhší čas.



Keďže počet zákazníkov v predajniach zostáva naďalej regulovaný, SAMO upozorňuje na hroziacu zvýšenú koncentráciu zákazníkov pred obchodmi. Okrem epidemiologických rizík to môže mať za následok aj riziká bezpečnostné v dôsledku nespokojnosti čakajúcich, ktorí sa už do obchodu nedostanú. Obchodné reťazce združené v SAMO preto navrhujú operatívne prehodnotiť režim seniorských hodín a pristúpiť k ich zrušeniu.



"Realita ukázala, že počas jarnej aj jesennej vlny pandémie koronavírusu vzhľadom na prísne hygienické pravidlá, ktoré v obchodoch platia, sú epidemiologické riziká blízke nule. Tomu nasvedčuje aj fakt, že doteraz nie je známy ani jeden prípad, keď by prišlo k šíreniu nákazy koronavírusu medzi zákazníkmi či zamestnancami v priestoroch obchodu," povedal Krajčovič.



Aby obchodníci dokázali obslúžiť všetkých zákazníkov a minimalizovali riziko vysokej koncentrácie v obchodoch alebo pred nimi vo vianočnom období, SAMO navrhuje zrušiť seniorské hodiny minimálne v termínoch 21. až 24. decembra a 30. až 31. decembra.



V prípade, že nedôjde k zrušeniu seniorských hodín, SAMO alternatívne navrhuje, aby sa ich rozsah zúžil a zvýšil sa tak rozsah nákupného času vyhradeného pre ostatných zákazníkov. V prípade zúženia týchto hodín preto navrhuje, aby sa buď zredukovali na dni pondelok, streda, piatok pri zachovaní času, respektíve skrátili sa na čas od 9.00 do 10.00 h pri zachovaní režimu pondelok až piatok. Zároveň navrhuje ich úplné zrušenie 24. decembra, keď sú obchodné prevádzky zo zákona otvorené len do 11.00 h.



V čase, keď trvá povinnosť dodržiavať v prevádzkach stanovený limit 15 štvorcových metrov z predajnej plochy na zákazníka, a teda nie je možné zvýšiť koncentráciu zákazníkov v prevádzkach nad túto hranicu, zrušenie, čiastočné zrušenie alebo skrátenie seniorských nákupných hodín vníma SAMO ako jediné možné riešenie. Navyše, podľa doterajších skúseností sú seniorské hodiny málo využívané, keďže veľká časť seniorov bežne nakupuje aj v časoch, ktoré nie sú špeciálne vyhradené pre nich.



SAMO tiež osobitne žiada úplne prehodnotiť platnosť seniorských hodín v prevádzkach drogérií. Podľa vlastných zistení nákupy v drogérii vtedy tvoria iba 2 % z denných tržieb a medziročný prepad z tržieb je v týchto hodinách až 80 %. To podľa aliancie poukazuje jednoznačne na nezáujem seniorov, ktorí využívajú tzv. one stop shopping, teda nakupujú potraviny a drogériu na jednom mieste. Nevýhodou existencie seniorských hodín aj v drogériách je podľa SAMO zbytočná motivácia seniorov navštevovať viacero obchodných prevádzok, čo z epidemiologického hľadiska vzhľadom na rizikovosť tejto skupiny obyvateľstva nie je žiaduce.