SAMO: SR nemá kapacity na výrobu rozmanitých pekárenských produktov

Bratislava 25. januára (TASR) - Na Slovensku nie sú kapacity na výrobu rozmanitých druhov pekárenských výrobkov. Uviedol to pre TASR predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič v reakcii na stredajšie (22. 1.) vyjadrenia predsedu Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milana Lapšanského, že výrobné kapacity na chlieb a pečivo v SR sú dostatočné, aby zásobili domácich spotrebiteľov.



"Odmietame neustále útoky od zväzu pekárov, ktoré sú často postavené iba na emócii, a nie faktoch. Trváme na našich tvrdeniach, že na Slovensku nie sú kapacity, aby sa pokryla spotreba obyvateľstva, najmä z dôvodu vysokej rozmanitosti produktov, rôzneho zloženia príbuzných produktov a podobne. V rámci dopekaného pečiva máme na Slovensku veľmi slabú konkurenciu. Prípadné zamerania sa iba na jedného dodávateľa by to znamenalo vytváranie monopolu, čo by malo negatívny dosah nielen na obchod, ale najmä pre spotrebiteľov," spresnil Krajčovič.



"Už dnes sme svedkami neustáleho zvyšovania odbytových cien od pekárov, často aj nenáležitých, čo v prípade vytvárania monopolu by mohlo negatívne ovplyvniť ceny výrobkov pre ľudí na Slovensku," zdôraznil predseda SAMO.



Argumentácia uhlíkovou stopou je podľa Krajčoviča tiež veľmi zavádzajúca. Droždie, sušené vajíčka alebo melanž, ktoré sa používajú do slovenských pekárskych výrobkov, sa podľa neho tiež dovážajú, pretože sa na Slovensku buď nevyrábajú v dostatočnom množstve, alebo sa nevyrábajú vôbec.



"Najväčšia uhlíková stopa sa však vytvára u prvovýrobcov, preto je dôležité, akým spôsobom sa pestovali, v tomto prípade napríklad obilniny. Niektorí nadnárodní producenti začali merať uhlíkovú stopu a je to veľmi zložitý proces. Vyjadrenie, že slovenské pečivo má nižšiu uhlíkovú stopu, preto považujeme za nekompetentné a nepodložené. Logistika finálneho produktu je len jednou z mnohých vstupov do celkovej uhlíkovej stopy výrobku," dodal Krajčovič.



Lapšanský v súvislosti s pondelkovou (20. 1.) návštevou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) v závode spoločnosti Minit, slovenského producenta chleba a pečiva, uviedol, že domáci výrobcovia majú dostatočné výrobné i distribučné kapacity na zásobenie celého slovenského trhu.