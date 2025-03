SAMO: Tlak dodávateľov na zvyšovanie cien sa v roku 2025 zvýši

Bratislava 15. marca (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) v roku 2025 očakáva zvýšený tlak dodávateľov na zvyšovanie dodávateľských cien tovaru, ktorý predávajú reťazcom. Uviedol to predseda SAMO Martin Krajčovič.



"Transakčná daň, konsolidačný balíček, vyššie ceny energií, rast miezd, vyššie diaľničné poplatky, výkyvy na komoditnom trhu a ďalšie faktory ovplyvnia všetky úrovne dodávateľsko-odberateľskej vertikály. To môže viesť k plošnému nárastu cien tovarov. Očakávame preto zvýšený tlak dodávateľov na zvyšovanie dodávateľských cien, ktorý by mohol byť ešte výraznejší ako v roku 2024," spresnil.



"V prípade slovenských dodávateľov, ktorým členovia SAMO vlani vyplatili iba za potraviny približne dve miliardy eur a celkovo za tovary tri miliardy eur (mimo veľkoobchodu) predpokladáme, že rast cien môže negatívne ovplyvniť ich konkurencieschopnosť. To by mohlo v budúcnosti ešte viac posilniť dominanciu zahraničných dodávateľov na našom trhu," zdôraznil.



SAMO podľa neho očakáva negatívny vplyv štátnych opatrení, najmä konsolidačného balíčka, a to nielen na strane slabnúceho dopytu, ale aj rastúcich nákladov. "Okrem zvýšenej korporátnej dane, najmä transakčná daň negatívne ovplyvní hospodárenie obchodníkov aj rast personálnych nákladov. Tento nárast bude dôsledkom zvýšenia príplatkov, súbežne s rastom minimálnej mzdy, jednopercentným navýšením zdravotných odvodov a rozšírením použitia rekreačných poukazov na športové poukazy," priblížil.



Krajčovič dodal, že spomínané opatrenia povedú k zníženej ziskovosti obchodníkov. "To môže viesť k prehodnoteniu, prípadne až k pozastaveniu investícií," dodal predseda SAMO.



SAMO združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30.000 zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jej zakladajúcimi členmi, a dnes je jej platným členom aj dm drogerie markt, TERNO real estate a Dr. Max.