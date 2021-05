SAMO: Tvrdenia pekárov sú nepravdivé a značne zavádzajúce

Bratislava 10. mája (TASR) – Tvrdenia pekárov sú nepravdivé a značne zavádzajúce. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) v reakcii na vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).



"Nerozumieme, prečo sa uchyľujú k takýmto vyjadreniam, ktoré sú ľahko preukázateľné ako nepravdivé. Protiprávne sú totiž súčasné znenia niektorých neprimeraných podmienok, ktoré vláda, alebo pán poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina), chcú v pozmeňovacom návrhu zmeniť. Ich protiprávnosť konštatovala aj Európska komisia, ktorá už požiadala Slovensko o zmenu," priblížil Krajčovič.



V prípade splatnosti kúpnej ceny za tovar obchodníci podľa Krajčoviča navrhovali preklopiť do slovenského právneho poriadku presné znenie z európskej smernice. Tým by sa štandardizovala legislatíva v rámci Slovenska a odstránil tzv. goldplating, keďže súčasné znenie, presadené za éry Gabriely Matečnej (SNS), je nevykonateľná šikana.



"Platia snáď pekári svojim dodávateľom múky a iných surovín bez faktúry? Určite nie, preto nerozumieme, prečo by mali obchodníci platiť dodávateľom bez doručenej faktúry. Ak predsa niekto niečo predáva, tak by mal vydať aj daňový doklad. Tak to platí v každom odvetví, iba pekári to nechcú akceptovať a nerozumieme, aké pohnútky ich k tomu vedú, prečo majú problém s vydávaním daňových dokladov pri predaji pekárskych výrobkov. Pekári týmto chcú tlačiť obchodníkov do porušovania daňových zákonov, čo je neprípustné," zdôraznil.



Navyše boli to podľa Krajčoviča práve výrobcovia potravín, ktorí navrhli znenie ustanovenia o splatnosti kúpnej ceny za tovar, ktoré sa nachádza v pozmeňovacom návrhu. Tento návrh obchodníci akceptovali a prišlo tak k dohode v celej potravinovej vertikále.



Krajčovič dodal, že Slovensko má približne 45 neprimeraných podmienok v zákone, v rámci smernice EÚ ich je len 8. Slovensko je rekordérom regulácie v rámci celej EÚ. "Preto podporujeme navrhnuté zmeny, ktoré v podstate zrušia iba tie neprimerané podmienky, ktoré sú buď nevykonateľné, ako platba bez doručenej faktúry alebo sú v rozpore s európskym právom a žiada ich zrušiť Európska komisia. Aj po tejto zmene bude Slovensko naďalej rekordérom v EÚ v počte neprimeraných obchodných podmienok," dodal Krajčovič.



SZPCC otvoreným listom vyzval poslancov Národnej rady (NR) SR, aby nelegalizovali nekalé praktiky obchodníkov. Uviedol to Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC v súvislosti s novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorý má tento týždeň prerokovávať NR SR. Pre sektor zamestnávajúci až tretinu ľudí z celého potravinárstva na Slovensku by mali navrhované zmeny zákona podľa Lapšanského katastrofálne následky.



"Navrhované zmeny zákona o neprimeraných podmienkach znamenajú, že výrobcovia potravín by po pandemickom roku hlboko v červených číslach začali na pokyn poslancov NR SR poskytovať bezúročné úvery obchodným reťazcom. Obchodné reťazce pritom za minulý rok dosiahli viac ako 6-percentný nárast tržieb a historicky sú na rekordných číslach. Za dodaný tovar by totiž pre predĺženie splatnosti faktúr dostali potravinári zaplatené o desiatky dní neskôr. Na splatenie výrobných nákladov by si tak pekári museli požičiavať z bánk," uvádza v liste poslancom SZPCC.