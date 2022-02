SAMO: Uvádzanie výšky marže na cenovkách je v rozpore s legislatívou

Bratislava 7. februára (TASR) - Uvádzanie výšky marže na cenovkách, teda zverejňovanie nákupných cien, je v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a tiež právom Európskej únie. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), v reakcii na návrh poslanca Národnej rady (NR) SR Patricka Linharta (Sme rodina), ktorý chce zaviesť transparentnosť marží obchodných reťazcov.



Linhartove opatrenie podľa Krajčoviča nemá ani logiku, pretože by bolo namierené najmä voči producentom potravín. Obchodníci by totiž videli nákupné ceny svojej konkurencie a mohli by tak referencovať nákupné ceny na najnižšie na trhu, na čo by doplatili výrobcovia potravín.



"Očakávame, že vláda a poslanci prinesú riešenia, ktoré pomôžu domácnostiam lepšie preklenúť toto náročné obdobie a firmám zvyšovať konkurencieschopnosť na spoločnom európskom trhu. Tento návrh okrem toho, že je protiprávny, nič smerom k spotrebiteľovi nerieši, ale, naopak, výrazne by zhoršil postavenie výrobcov potravín," dodal Krajčovič.



Linhart k svojmu návrhu uviedol, že spotrebitelia by sa dozvedeli, koľko na nich reťazce zarábajú. Kontrolórom neprimeraných obchodných marží bude podľa neho samotný spotrebiteľ, keďže na kontrolu marží sa použije potravinový semafor. Od návrhu si poslanec NR SR podľa svojich slov sľubuje docieliť aj pomoc výrobcom, ktorí u niektorých výrobkov majú obchodnú maržu iba 5 %, pričom u rovnakého produktu aplikuje reťazec až 50 % a viac.