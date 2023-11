SAMO víta deklaráciu novej vlády, že každý návrh prejde diskusiou

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta deklaráciu novej vlády, že každý legislatívny návrh, či už zákon, alebo vyhláška, prejde riadnou diskusiou v rámci sociálnych partnerov alebo zainteresovaných strán. Uviedol to pre TASR predseda SAMO Martin Krajčovič v reakcii na programové vyhlásenie vlády (PVV) schválené vládnym kabinetom 13. novembra.



"Rovnako vítame aj záväzky v rámci kapitol pôdohospodárstvo a životné prostredie, konkrétne regulácie obchodných vzťahov, rôznych povoľovacích procesov, požiadaviek na potravinársky priemysel a obchod, že sa bude odstraňovať goldplating, teda regulácia nad rámec povinností, ktoré ustanovuje európske právo," priblížil Krajčovič.



Goldplating podľa neho nielen obmedzuje zmluvnú slobodu a konkurenciu na trhu, ale predražuje výrobu a predaj potravín na Slovensku, čo zvyšuje cenovú hladinu potravín v SR a znižuje konkurencieschopnosť slovenských potravín na jednotnom európskom trhu.



"V rámci potravinárstva vnímame pozitívne aj odhodlanie vlády podporovať poľnohospodárov, najmä špecializovanú rastlinnú výrobu a chov hospodárskych zvierat, a tiež znižovať investičný dlh v potravinárstve. Toto považujeme za kľúčový záväzok na znižovanie salda zahranično-obchodnej bilancie v agropotravinárstve, rovnako aj na zvýšenie podielu domácej produkcie v obchodoch. Považujeme to aj za najúčinnejší nástroj dlhodobej cenovej stability potravín," podčiarkol.



"Uvedomujeme si, že verejné financie nie sú v dobrom stave. Je však dôležité, aby vláda nehľadala prostriedky tam, kde by to znamenalo zvýšenú infláciu potravín či iných tovarov alebo negatívny dosah na konkurencieschopnosť slovenskej produkcie v rámci jednotného európskeho trhu," zdôraznil.



Krajčovič dodal, že obchodníci združení v SAMO veria v konštruktívny dialóg s vládou a s ďalšími partnermi z poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv, aby sa v rámci neho hľadali najlepšie riešenia pre všetky dôležité témy.



PVV schválil vládny kabinet na svojej schôdzi v pondelok (13. 11.), v utorok (14. 11.) začala s prerokúvaním PVV Národná rada SR.