SAMO víta zrušenie možnosti vstupu do obchodov pozitívnym osobám

Bratislava 1. marca (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta zrušenie možnosti vstupu do obchodov osobám pozitívne testovaným na COVID-19. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda SAMO, v reakcii na nové sprísnené opatrenia prijaté vládou v nedeľu 28. februára.



"Ochrana zamestnancov a zákazníkov je pre nás na prvom mieste, preto sme privítali zrušenie možnosti vstupu osobám pozitívne testovaným na COVID-19 do obchodných prevádzok," spresnil.



Karanténa je podľa neho minimum, čo vie obchod v takýchto prípadoch robiť pre ochranu zdravia spoločnosti. "Zároveň nemáme problém so zavedením možnosti vstupu do predajní len s respirátorom. Situácia na trhu s respirátormi sa stabilizuje a ich dostupnosť sa zvýšila, preto ich obchodníci vedia zákazníkom ponúkať aj v rámci sortimentu," poznamenal.



"Oceňujeme, že pri týchto bodoch prevládla odborná argumentácia a štát dočasne zrušil daň z pridanej hodnoty (DPH) na respirátory, čím ich sprístupnil verejnosti. Zároveň však apelujeme aj na zákazníkov, aby toto nariadenie dodržiavali, aby sme takto vedeli spoločne predchádzať nedorozumeniam pri dodržiavaní opatrení," podčiarkol.



"Nerozumieme však, prečo zostali ponechané tzv. seniorské hodiny, najmä v rámci drogérií. Avizovaný zákaz vychádzania môže skrátiť predajnú dobu v rámci obchodov, a preto blokovanie dvoch hodín predajnej doby je nežiaduce, keďže to zvýši koncentráciu zákazníkov v iných hodinách," zdôraznil Krajčovič.



Navyše, v špecializovaných drogériách sa podľa neho seniorské hodiny vôbec nevyužívajú, pretože seniori nakupujú drogériu počas nákupu potravín. "Toto sme vláde zdokumentovali, napriek tomu seniorské hodiny ponecháva v platnosti bez zmeny. V prípade drogérií tak napríklad ohrozujú veľkú skupinu mamičiek na materskej, ktoré v tejto dobe nakupovali potrebné veci, a teraz zvyšujú koncentráciu v obchodoch v poobedňajších hodinách," dodal predseda SAMO.