Moderný obchod kritizuje obmedzenia predaja v potravinách potravinách

Bratislava 18. decembra (TASR) – Zákaz predaja nepotravinárskeho sortimentu v potravinách v rámci sprísnených protiepidemiologických opatrení považuje Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) za diskriminačný.



Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá určila, že predajne potravín budú môcť od soboty (19. 12.) predávať iba tovar v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb, považuje SAMO za diskriminačnú. Má totiž potenciál privodiť predajcom potravín značné a neodvratné hospodárske škody a spôsobí aj výpadky v príjmoch štátu, uvádza aliancia.



"Podľa nášho názoru ide o jasnú diskrimináciu, keď bez uvedenia akéhokoľvek zdravotného zdôvodnenia všetky prevádzky, ktoré počas lockdownu zostanú otvorené, ako sú eshopy, čerpacie stanice, výdajné miesta tovaru, zásielkovne a ďalšie, môžu predávať všetko a jediné potraviny iba základný sortiment," povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.



Aliancia preto v súčasnosti analyzuje vyhlášku aj po právnej stránke, keďže samotné nariadenie nemá za cieľ chrániť verejné zdravie, ale otvorene diskriminuje časť podnikateľov. Ako tvrdí, toto nielen že nebolo zdôvodnené vo vyjadrení hlavného hygienika, ale ani v samotnej vyhláške.



Naďalej podľa SAMO platí, že obchody s potravinami a drogériou patria medzi najbezpečnejšie miesta a dodnes nebol potvrdený ani jeden prípad nákazy v rámci obchodných prevádzok.



Uvedený právny predpis môže obchodníkom s potravinami združeným v SAMO spôsobovať súhrnne denné škody vo výške niekoľkých miliónov eur.



Tovar, ktorý títo obchodníci objednali, sa už totiž nedá dodávateľom vrátiť späť. Výsledkom bude, že počas sviatkov budú na Slovensko prúdiť tisícky paliet tovaru, z ktorého veľké množstvo sa nebude môcť dať využiť v prospech zákazníkov, ale bude potrebné ho okamžite ho zlikvidovať. Toto považuje SAMO za zarážajúce plytvanie a tiež neprezieravé, predovšetkým z hľadiska príjmov verejných financií.



Štát sa totiž namiesto toho, aby tovar predávali počas lockdownu kamenné prevádzky, ktoré sú aj tak otvorené a na Slovensku platia dane, týchto príjmov podľa SAMO zbavuje tým, že vlastným rozhodnutím presúva tržby do krajín mimo Slovenska, v ktorých je väčšina veľkých eshopov registrovaná.



SAMO je presvedčená, že v dôsledku opatrenia budú okrem predajcov poškodení aj dodávatelia a výrobcovia vrátane slovenských, a to z dôvodu storna a krátenia objednávok.



Najväčšími obeťami tohto rozhodnutia sú však podľa SAMO ľudia na Slovensku, ktorí tak budú musieť navštevovať rozličné prevádzky. To ich vystaví možným zdravotným rizikám, pričom negatívne doľahne situácia najmä na seniorov, ktorí nemajú prístup k internetu, a preto sa k niektorým typom tovaru nedostanú vôbec.