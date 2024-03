Aliancia moderného obchodu: Zásahy do maloobchodu by boli škodlivé

Bratislava 5. marca (TASR) - Uvažované zásahy vlády SR do slovenského maloobchodu by boli škodlivé. Uviedol to Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).



"Keďže očakávame pozitívny trhový vývoj, sme presvedčení, že intervencie vlády do maloobchodu by boli škodlivé. Vôbec by sa nemali prijímať nesystémové či voči obchodu reštriktívne opatrenia. V opačnom prípade by následkom mohol byť skokový nárast cien, zníženie odberu produkcie od domácich producentov, prípadne prehodnotenie investícií zo strany obchodníkov, so všetkými negatívnymi dôsledkami," priblížil.



"Preto veríme, že budeme rozvíjať spoločnú konštruktívnu diskusiu s vládou SR, a to výlučne na základe dát a nie emócií," podčiarkol Krajčovič.



Zástupcovia obchodu sú podľa neho presvedčení, že ak chce vláda priaznivo ovplyvniť situáciu v obchode a cenovom vývoji, najmä potravín, mala by si brať príklad z úspešných krajín. Mala by sústrediť svoje úsilie najmä do celkového zlepšovania podnikateľského prostredia, do masívnej podpory domácich producentov, konsolidácie systému DPH, ako aj zaviesť adresnú pomoc najohrozenejším skupinám obyvateľstva.



SAMO združuje najväčšie spoločnosti zo sektora maloobchodu a veľkoobchodu na Slovensku s viac ako 30.000 zamestnancami. Vznikla z iniciatívy spoločností Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré sa stali jej zakladajúcimi členmi. Členmi SAMO sú aj reťazce dm drogerie markt a Terno real estate.