Zmeny správania spotrebiteľov budú pravdepodobne dlhodobé

Bratislava 20. augusta (TASR) – Pandémia nového koronavírusu zmenila správanie spotrebiteľov a ovplyvnila aj obchodníkov. Okrem zníženia frekvencie nákupov klesol záujem o niektoré tovary, zvýšil sa záujem o online nakupovanie a posilnil sa trend kompletného nákupu u jedného predajcu. Tieto zmeny v spotrebiteľskom správaní budú pravdepodobne dlhodobé a niektoré budú naďalej posilňovať. Uviedol to na štvrtkovom brífingu predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.



Zmeny v spotrebiteľskom správaní ovplyvnili aj tržby obchodníkov. Medziročne tržby po vypuknutí pandémie v prvých troch marcových týždňoch vzrástli o 18,9 %. V nasledujúcich štyroch týždňoch však medziročne tržby poklesli o 4,3 %. V máji sa situácia stabilizovala a tržby vykazovali mierny medziročný rast o jedno percento. „Tieto údaje jednoznačne vyvracajú mýtus o druhých Vianociach pre obchodníkov," uviedol Krajčovič.



SAMO predpokladá, že zákazníci budú aj naďalej nakupovať najmä tovary s nižšou pridanou hodnotou, budú ešte viac citliví na ceny a zvýši sa napríklad aj záujem o online nákup s donáškou do domu. Obchodníci sa pripravujú aj na príchod druhej vlny pandémie. SAMO ocenila, že pandemický plán zaradil obchodníkov medzi rizikové skupiny, čo im dáva prednostné právo na vyšetrenie či nárok na používanie osobných ochranných prostriedkov. Aliancia však požaduje, aby zástupcu obchodu v prípade ďalších mimoriadnych opatrení štátu prizvali aj na krízový štáb.



„Umožnilo by to nielen okamžitú spätnú väzbu pri prijímaní epidemiologických opatrení, ale zabezpečila by sa aj pružnosť pri prenose informácií, nielen smerom k obchodníkom, ale aj k ich dodávateľom a dopravcom tovaru," uviedol Krajčovič.



Členovia aliancie pokračujú v udržiavaní vlastných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Plánujú napríklad ponechať ochranné plexisklá na pokladniciach, vykonávajú zvýšenú dezinfekciu predajní a skladov a tiež obmedzujú kontakt medzi jednotlivými zmenami. Zvýšené náklady na zastavenie šírenia nového koronavírusu sa u členov SAMO vyšplhali na čiastku 27 miliónov eur. Podľa Krajčoviča sú v tejto čiastke aj mimoriadne odmeny pre zamestnancov.