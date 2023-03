SAMO:Regulácia obchodu znamená rekordnú infláciu a chýbanie sortimentu

Bratislava 3. marca (TASR) - Tzv. maďarská cesta v regulácii maloobchodu znamená rekordnú infláciu a nedostatok niektorého sortimentu. Uviedol to v piatok Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), v súvislosti so štvrtkovou (2. 3.) tlačovou besedou predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica. Podľa jeho slov obchodným reťazcom prudko rastú zisky a klamú pritom spotrebiteľov.



"Tieto vyjadrenia sú príkladom nie veľmi šťastných vyhlásení (strán, pozn. TASR), ktoré chcú ísť maďarskou cestou regulácie. Táto cesta znamená výrazné zvýšenie cien - rekordnú infláciu, ktorú majú naši južné susedia a nedostatok niektorého sortimentu," spresnil predseda SAMO.



To je podľa jeho slov fakt, ukázal to minulý rok. "Regulácia vedie k nedostatku a k výrazne vyšším cenám. Preto sme aj radi, že na Slovensku vláda nepristúpila k takýmto populistickým krokom a išla cestou diskusie, formou podpisu deklarácie o cenovej stabilite. Napríklad u rožka marža obchodníkov združených v SAMO klesla," informoval.



"Ak si zoberieme 40- či 50-gramové rožky, tie tu boli aj pred krízou, dokonca aj pred pandémiou. Nie je to teda objavenie Ameriky. Je to normálna vec, že sa rožky predávajú aj v takej, aj v inej hmotnosti. Z dôvodu inflácie viacerí výrobcovia potravín pristúpili k znižovaniu gramáže, nie kvôli sebe, ale z dôvodu zákazníckeho správania," vysvetlil. Výrobcovia podľa neho k tomu pristúpili preto, aby infláciu nemuseli výrazne premietať do ceny.



Vyhlásenia strany Smer-SD nepovažuje Krajčovič za úplne relevantné. "Na tlačovej besede navyše odznelo množstvo poloprávd až neprávd. Budeme tak ako aj pred minulými voľbami oslovovať politické strany, aby sme sa stretli a porozprávali sa, ako zlepšiť situáciu. Veríme, aj aj táto politická strana prijme našu ponuku na stretnutie, keďže pred minulými voľbami ju neprijala," dodal Krajčovič.



Obchodným reťazcom prudko rastú zisky a klamú pritom spotrebiteľov, vyhlásil vo štvrtok predseda Smeru-SD Robert Fico s ďalšími predstaviteľmi strany. "Veľmi jasne chceme oznámiť obchodným reťazcom, že budú musieť prejaviť mieru solidarity k tomuto štátu. Nemôže mať niekto 9 % čistého zisku a niekto dostane ako darček o 20 % ľahší rožok za tú istú cenu," konštatoval Fico. Poukázal na ich vlastnú skúsenosť, keď kúpili v dvoch rôznych obchodoch rovnako drahé rožky, ale s výrazným rozdielom vo váhe.