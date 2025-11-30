Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šamorín chce hospodáriť vyrovnane, na investície plánuje tri mil. eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 23,4 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 23,29 milióna eur.

Autor TASR
Šamorín 30. novembra (TASR) - Mesto Šamorín v okrese Dunajská Streda by malo v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 26,85 milióna eur. Na investície plánuje použiť viac ako tri milióny eur. Vyplýva to zo schváleného rozpočtu, ktorý zverejnila samospráva na svojom webe.

Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový, výška schodku je krytá prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami v sume 1,24 milióna eur,“ uvádza sa v schválenom rozpočte.

Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 23,4 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 23,29 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1,85 milióna eur a tvoria ich takmer výlučne príjmy z investičných dotácií.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3,09 milióna eur. Ide najmä o projekty cezhraničnej spolupráce, rekonštrukciu a vybudovanie parkovísk, ciest a chodníkov, detských ihrísk či prípravu projektov. Príjmové finančné operácie sú v plánovanej výške 1,59 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť úroveň 465.718 eur.

Silnou stránkou navrhnutého rozpočtu je udržanie prebytku bežného rozpočtu a vysoké výdavky na rozvojové aktivity,“ skonštatoval hlavný kontrolór mesta Ján Lelkes. Okrem iného podčiarkol, že financovanie plánovaných kapitálových výdavkov mesta je zabezpečené kombináciou vlastných zdrojov financovania, dotácií a návratných zdrojov financovania. Realizácia veľkej častí investícií je viazaná na získanie dotácií.
