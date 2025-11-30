< sekcia Ekonomika
Šamorín chce hospodáriť vyrovnane, na investície plánuje tri mil. eur
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 23,4 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 23,29 milióna eur.
Autor TASR
Šamorín 30. novembra (TASR) - Mesto Šamorín v okrese Dunajská Streda by malo v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 26,85 milióna eur. Na investície plánuje použiť viac ako tri milióny eur. Vyplýva to zo schváleného rozpočtu, ktorý zverejnila samospráva na svojom webe.
„Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový, výška schodku je krytá prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami v sume 1,24 milióna eur,“ uvádza sa v schválenom rozpočte.
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 23,4 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 23,29 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1,85 milióna eur a tvoria ich takmer výlučne príjmy z investičných dotácií.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3,09 milióna eur. Ide najmä o projekty cezhraničnej spolupráce, rekonštrukciu a vybudovanie parkovísk, ciest a chodníkov, detských ihrísk či prípravu projektov. Príjmové finančné operácie sú v plánovanej výške 1,59 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť úroveň 465.718 eur.
„Silnou stránkou navrhnutého rozpočtu je udržanie prebytku bežného rozpočtu a vysoké výdavky na rozvojové aktivity,“ skonštatoval hlavný kontrolór mesta Ján Lelkes. Okrem iného podčiarkol, že financovanie plánovaných kapitálových výdavkov mesta je zabezpečené kombináciou vlastných zdrojov financovania, dotácií a návratných zdrojov financovania. Realizácia veľkej častí investícií je viazaná na získanie dotácií.
„Bežný rozpočet a rozpočet finančných operácií bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový, výška schodku je krytá prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami v sume 1,24 milióna eur,“ uvádza sa v schválenom rozpočte.
Príjmy bežného rozpočtu sú plánované na úrovni 23,4 milióna eur, bežné výdavky by mali dosiahnuť 23,29 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1,85 milióna eur a tvoria ich takmer výlučne príjmy z investičných dotácií.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 3,09 milióna eur. Ide najmä o projekty cezhraničnej spolupráce, rekonštrukciu a vybudovanie parkovísk, ciest a chodníkov, detských ihrísk či prípravu projektov. Príjmové finančné operácie sú v plánovanej výške 1,59 milióna eur a výdavkové finančné operácie by mali dosiahnuť úroveň 465.718 eur.
„Silnou stránkou navrhnutého rozpočtu je udržanie prebytku bežného rozpočtu a vysoké výdavky na rozvojové aktivity,“ skonštatoval hlavný kontrolór mesta Ján Lelkes. Okrem iného podčiarkol, že financovanie plánovaných kapitálových výdavkov mesta je zabezpečené kombináciou vlastných zdrojov financovania, dotácií a návratných zdrojov financovania. Realizácia veľkej častí investícií je viazaná na získanie dotácií.