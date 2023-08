Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje zabezpečiť opravu chodníkov

Bánovce nad Bebravou 8. augusta (TASR) - Samospráva Bánoviec nad Bebravou plánuje zabezpečiť opravy vybraných úsekov chodníkov na území mesta. Na práce už vyčlenila v rozpočte mesta viac ako 350.000 eur, dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž.



Oprava vybraných úsekov komunikácií bude spočívať v odstránení pôvodného liateho asfaltového krytu, ošetrení poškodenej podkladovej betónovej vrstvy a nanesení novej trojcentimetrovej asfaltobetónovej krycej vrstvy s finálnou zálievkou spojov, spresnila samospráva vo vestníku verejného obstarávania.



Náklady na zabezpečenie opráv radnica odhadla na 290.802,26 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu.



Mesto má v pláne opraviť približne 13.600 štvorcových metrov (m2) plochy komunikácií pre peších. Primátor Róbert Gašparík pred časom pre TASR uviedol, že k prácam pristupuje samospráva preto, že ide o veľký investičný dlh z minulosti. "Rekonštruovať budeme chodníky, ktoré sa nachádzajú v najkritickejšom stave. Vybrali sme ich podľa kľúča, máme zmapované celé mesto, čo sa týka chodníkov. Tie boli rozdelené do troch kategórií, červenej, žltej a zelenej, pričom červená je najkritickejší stav," priblížil Gašparík. Na financovanie opráv podľa neho samospráva použije prostriedky z rezervného fondu.



Vybraná firma by mala práce dokončiť do dvoch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.