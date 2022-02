Samospráva Handlovej zabezpečí výstavbu jaslí za viac ako 346.000 eur

Handlová 6. februára (TASR) - Samospráva Handlovej zabezpečí výstavbu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov. S prvými prácami začal vybraný dodávateľ v závere minulého roka, investíciu za viac ako 346.000 eur financuje mesto z Integrovaného regionálneho operačného programu. Nové zariadenie prepojí dve generácie.



"Súčasťou projektu je vybudovanie nového zariadenia pre deti do troch rokov veku. Pôjde o novovybudovaný objekt, ktorý bude spĺňať všetky požiadavky na priestor a vybavenie," povedal pre TASR vedúci oddelenia mestských projektov Mestského úradu v Handlovej Peter Cagáň.



V areáli podľa neho bude aj detské ihrisko a v objekte bude nové zariadenie ako nábytok, počítače a biela technika v podobe práčky či sušičky.



"Zariadenie bude mať kapacitu 15 detí, viac ich tam nemôže byť, keďže nás nepustili zákonné požiadavky. Jasle budú unikátne v tom, že budú prepojené s generáciou seniorov. Budú v areáli senior centra na samostatnom mieste, no budú prepojené s centrom," priblížil Cagáň. Seniori tak podľa neho získajú oživenie času a deti budú mať inklúziu v tom, že v areáli sa bude nachádzať i staršia generácia.



S projektovými aktivitami začala samospráva v decembri minulého roka, jasle by mali dokončiť v septembri tohto roka. "Uvidíme, ako nám bude priať počasie, keďže celá stavebná činnosť je naviazaná na stavebný rok. Ak zima nebude veľmi dlhá, september by mohol byť reálny," ozrejmil vedúci oddelenia mestských projektov.



Dodávateľom stavby je prievidzská spoločnosť TMG, ktorá jasle v zmysle zmluvy o dielo vybuduje za 346.884,67 eura. Nové zariadenie plánuje mesto otvoriť v septembri 2023 v nadväznosti na ukončenie administratívnych procesov.