Samospráva, MH Invest a Jaguar sa nedohodli na podpise memoranda

Nitra 28. januára (TASR) – Zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), mesta Nitra, 13 obcí, štátnej firmy MH Invest a automobilky Jaguar Land Rover sa v Nitre zišli, aby rokovali o podpise spoločného memoranda o riešení dopravnej situácie v Nitrianskom kraji. Cieľom memoranda bolo okrem iného hľadanie riešenia problémov pri dopravnej obslužnosti strategického parku v Nitre i opravy ciest, ktoré boli zničené pri výstavbe závodu Jaguar Land Rover.



Dôležitým bodom rokovania bola výstavba mimoúrovňovej križovatky na Šindolke pod Zoborom, ktorá má odľahčiť prehustenú dopravu na spojnici medzi rýchlostnou cestou R1 a strategickým parkom. Spoločnosť MH Invest trvá na vybudovaní mimoúrovňovej križovatky, mesto Nitra zasa argumentuje, že takýto typ križovatky nemá v územnom pláne a preto nemôže vydať stavebné povolenie. MH Invest zasa trvá na tom, že kým sa nebude stavať križovatka na Šindolke, nezačne sa ani s opravami ciest zničených pri výstavbe automobilky v hodnote viac ako štyri milióny eur.



K podpisu memoranda v utorok napokon nedošlo. „Za mesto sme ho nemohli podpísať, pretože samotný návrh memoranda bol formulovaný veľmi nešťastne a podmieňoval opravy ciest zničených pri výstavbe automobilky v okolitých obciach dostavaním križovatky Šindolka. Ak by sme toto memorandum dnes podpísali, zásadne by sme znevýhodnili obyvateľov dotknutých obcí, ktorí potrebujú opravené cesty, ale samotná výstavba križovatky na Šindolke sa ich netýka,“ uviedol nitriansky primátor Marek Hattas.



Ako upozornil, mesto už otvorilo územný plán a pri jeho zmene bude vychádzať z dopravnej štúdie, ktorá odporúča mimoúrovňovú križovatku. „Dnes nemôžeme vydať súhlasné stanovisko, pretože územný plán nemá takúto mimoúrovňovú križovatku zakreslenú vo svojich dokumentoch. V novom územnom pláne už budeme na túto požiadavku reflektovať. O podobe zmien však v konečnom dôsledku budú rozhodovať mestskí poslanci a celý proces bude trvať niekoľko mesiacov,“ upozornil Hattas.



Predseda NSK Milan Belica pripomína, že problém s prehustenou dopravou v okolí priemyselného parku treba riešiť čo najskôr, rovnako aj rekonštrukcie ciest poškodených pri výstavbe automobilky. „Som veľmi sklamaný z tohto stretnutia. Nitra sa upcháva zo všetkých strán, ak nebudeme mať priechodnosť ciest, tak môžeme len snívať, že sem ešte príde nejaký nový investor. My sme ako kraj splnili všetky možné požiadavky, aby sa táto cesta pod Šindolkou sprejazdnila a križovatka sa tu vybudovala, zvlášť, keď je na túto stavbu naviazaná aj investícia okolo 4,2 až 4,5 milióna eur na opravu zničených ciest,“ povedal Belica.



Podľa jeho slov nie je pravda, že by oprava zničených komunikácií nesúvisela s výstavbou križovatky na Šindolke. „Je lepšie spraviť všetko naraz. Mechanizmy, ktoré budú stavať križovatku sa jednoducho využijú aj na opravy ciest, toto je najlepšie riešenie. Ale mesto Nitra by sa malo konečne rozhodnúť, čo chce a kedy to chce, aby sa tieto peniaze uvoľnili,“ zdôraznil Belica.



Konateľ MH Invest Roman Sabo zdôraznil, že štátna firma je už do konca roka 2018 pripravená stavať. „Máme pozemky, projektovanú stavbu aj financovanie na mimoúrovňovú križovatku a rok sa snažíme rozbehnúť stavebné konanie. Mesto zapríčinilo stratu jedného roku. Už sme mohli byť pred ukončením, ale teraz je ten úsek v katastrofálnom stave,“ povedal Sabo. „Dúfame, že sa tento problém podarí vyriešiť, pretože križovatka Šindolka je mimoriadne dôležitá dopravná tepna nielen pre našu spoločnosť, ale pre všetky firmy v priemyselnom parku,“ doplnila manažérka pre firemné vzťahy Jaguar Land Rover Slovakia Miroslava Remenárová.