Samospráva Partizánskeho zrekonštruuje Dlhú ulicu v Šimonovanoch

Partizánske 11. augusta (TASR) - Miestna komunikácia na ulici Dlhá v Partizánskom prejde rekonštrukciou. Do prác investuje samospráva 57.600 eur. Ide o prioritu mestskej časti Šimonovany. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Vybraná firma zabezpečí rekonštrukciu Dlhej ulice v úseku od Tehelnej ulice po Ulicu 9. mája v dĺžke 140 metrov a s plochou 420 štvorcových metrov (m2), ako i rekonštrukciu povrchu križovatky s Ulicou 9. mája s plochou 94,25 m2," konkretizoval Božik.



Povrch komunikácie je podľa neho z rôznych materiálov, asfaltu, betónu, časť cesty je, navyše, nespevnená. "V rámci prípravných prác sa odstráni kryt komunikácie a odkope sa zemina do hĺbky 300 milimetrov vrátane nespevnej krajnice. Vybúrané hmoty budú podrvené a zrecyklované a použijú sa do podkladovej vrstvy," opísal.



Nová komunikácia bude široká tri metre s povrchom z asfaltobetónu, ohraničená cestným obrubníkom, krajnice budú štrkové a budú slúžiť na vsakovanie povrchovej vody. "Keďže táto časť ulice nie je vôbec osvetlená, doplníme verejné osvetlenie o dve nové LED svietidlá," doplnil primátor.



Dodávateľom prác je spoločnosť Strabag, rekonštrukciu by mala ukončiť do troch mesiacov.