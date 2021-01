Samospráva Poruby chce vybudovať na území obce vodozádržné opatrenia

Poruba 18. januára (TASR) - Samospráva Poruby (okres Prievidza) má záujem vybudovať na území obce vodozádržné opatrenia. Prácami chce zadržať a spomaliť zrážkové vody, ktoré v súčasnosti nekontrolovateľne pretekajú cez obec do potoka. Na dodávateľa prác vyhlásila verejnú súťaž.



"Nepriaznivá situácia je v centrálnej časti obce tzv. Záhumní okolo hustej zástavby nájomných bytov, rodinných domov, materskej školy, cintorína, respektíve futbalového ihriska," spresnila obec vo vestníku verejného obstarávania. Práve do tejto časti obce z urbárskych lesov podľa nej nateká veľké množstvo vody, ktorá je prevádzaná potrubím cez celú centrálnu zónu a následne do prítoku potoka Zlatná. "Táto oblasť preto predstavuje záujmové územie tohto projektu," doplnila.



Náklady na vybudovanie opatrení odhadla obec na 1.591.171,71 eura bez dane z pridanej hodnoty, lehotu na predkladanie ponúk určila do 5. februára. Kritériom pre výber víťaza verejnej súťaže je najnižšia ponúknutá cena.



Investíciu chce samospráva financovať z fondov Európskej únie, Operačného programu Kvalita životného prostredia.