Samospráva Prievidze chce predať areál škôlky na ulici Š. Závodníka

Prievidza 8. septembra (TASR) - Samospráva Prievidze chce predať bývalý areál materskej školy (MŠ) na Ulici Š. Závodníka. Majetok označila za prebytočný a nevyužiteľný pre mesto. Kúpnu cenu stanovila na 1,1 milióna eur. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. V zmysle schváleného nového doplnku k územnému plánu tam namiesto škôlky môže byť len individuálna bytová výstavba.



"Tento objekt a budovy, ktoré tvoria areál bývalej MŠ na Š. Závodníka dlhodobo chátra. Je to už dlhé roky, keď bol uzatvorený. Je tam vážne narušená statika dvoch objektov, na ktorých sa prepadáva strecha," opísal viceprimátor Michal Dobiaš.



Samospráva podľa neho v minulosti uvažovala nad tým, že areál predá, čomu zamedzoval nedokonalý územný plán, ktorý povoľoval v tejto lokalite stavať i vysoké bytové domy alebo polyfunkčné objekty. "Toto bola oprávnená kritika obyvateľov priľahlej lokality, ktorí tam majú rodinný dom a dlhé roky tam bývajú. Nie sú proti tomu, aby sa tam robila investičná činnosť, ale samozrejme namietali aktivity, ktoré v nejakej miere znehodnotia ich komfort bývania," podotkol s tým, že mesto preto prišlo so zmenami a doplnkami územného plánu číslo 16, ktoré umožňujú v lokalite len individuálnu bytovú výstavbu, teda niekoľko rodinných domov.



Predmetom OVS je predaj štyroch pavilónov MŠ, štyri pozemky a príslušenstvo k nehnuteľnostiam. Minimálnu kúpnu cenu radnica stanovila v zmysle znaleckého posudku na 1.154.142,31 eura, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 30. septembra.