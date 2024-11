Samospráva Prievidze chce znížiť poplatok za komunálny odpad

Prievidza 12. novembra (TASR) - Poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu bude v Prievidzi v budúcom roku nižší o 4,38 eura. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) pripravila radnica na decembrové rokovanie poslancov, zníženie poplatku odôvodnila nižšími nákladmi, ktoré vzišli z verejného obstarávania. Okrem neho navrhla i zníženie poplatku o 60 percent pre užívateľov záhradnej chatky a garáže, ktorí nemajú na území mesta trvalý pobyt.



"Zákon o nakladaní s komunálnymi odpadmi ukladá každej samospráve spôsob, ako má urobiť výpočet poplatku za odpad. Zákon hovorí, že mesto musí na jednu stranu zosumarizovať všetky výdavky, ktoré má s nakladaním s komunálnym odpadom a musí ich rozpočítať medzi každého jedného poplatníka na území mesta," pripomenul viceprimátor Michal Dobiaš.



Samospráva vlani pristúpila k zvýšeniu poplatku na maximálne možnú hranicu 73 eur na osobu a rok. Dobiaš to odôvodnil tým, že pri nastavovaní poplatku muselo vychádzať z predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) pri súťaži na nového dodávateľa nakladania s komunálnym odpadom. "Na základe transparentného verejného obstarávania sa nám podarilo vysúťažiť dodávateľa, ktorý predložil nižšiu cenu oproti PHZ. Preto toto musíme zo zákona premietnuť do výšky poplatku. Práve vďaka tomu môžeme znížiť poplatok o viac ako päť percent na poplatníka," ozrejmil zástupca primátorky.



K radikálnejšiemu zníženiu poplatku radnica podľa neho nemôže pristúpiť, keďže na mesto zniesol štát mnohé legislatívne požiadavky, napríklad zabezpečiť mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) odpadu. "Tá síce bola pred pár dňami o dva roky preložená, no v čase, keď sme robili verejné obstarávanie, sme museli vychádzať z vtedy platného zákona. Toto navýšilo rozpočet o približne 800.000 eur až 850.000 eur," vysvetlil s tým, že na MBÚ je mesto pripravené a od januára budúceho roka ju aj zavedie.



Dobiaš poznamenal, že štát síce na poslednú chvíľu odložil povinnosť MBÚ, zároveň pristúpil k skokovému zvýšeniu poplatku za uloženie odpadu na skládku práve pre samosprávy, ktoré nemajú zabezpečenú MBÚ. "Tak či tak by nás to dobehlo, kebyže MBÚ nezačneme riešiť, budeme musieť platiť mnohonásobne vyššie poplatky za uloženie odpadu. Všetky náklady musíme rozpočítať medzi každého poplatníka, to nie je otázka našej dobrej vôle, ale naša povinnosť," dodal viceprimátor.



Predpokladaný rozpočet výdavkov na nakladanie s komunálnymi odpadmi na rok 2025 predstavuje čiastku 3.754.590 eur, z toho za zmesový komunálny odpad zaplatí mesto 2.998.590 eur.