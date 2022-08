Samospráva vybuduje v Handlovej nové ihrisko s inkluzívnymi prvkami

Handlová 16. augusta (TASR) - Samospráva Handlovej plánuje vybudovať nové detské ihrisko s inkluzívnymi prvkami. V meste by malo pribudnúť na jar budúceho roka, na realizáciu projektu získala radnica z dotačnej schémy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 50.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Ihrisko bude ekologické, multifunkčné a s prvkami aj pre deti so špeciálnymi potrebami. "Projekt tvorí 11 prvkov, z toho tri inkluzívne prvky sú povinné. Prvky sa môžu opakovať a nemusia byť využité všetky. Sú tiež kombinovateľné a adaptovateľné na rôzne rozlohy podľa toho, aký priestor bude mať na ihrisko k dispozícii prijímateľ dotácie," spomenula Paulínyová.



Sumu 50.000 eur môže mesto v zmysle schémy použiť len na nákup prvkov detského ihriska. "Všetky ostatné práce, ako sú terénne úpravy, povrchy a prístup k prvkom, budeme hradiť z mestského rozpočtu," vysvetlil pred časom vedúci oddelenia mestských projektov Mestského úradu v Handlovej Peter Cagáň.



Mesto do konca augusta vytypuje prvky, ako i vhodné územie na výstavbu ihriska. Ako najvhodnejšiu lokalitu predbežne vybralo Handpark.