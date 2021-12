Samospráva Zvolena opakuje súťaž na štyri mestské autobusy

Zvolen 24. decembra (TASR) – Mesto Zvolen opakuje verejné obstarávanie na dodávateľa štyroch mestských autobusov. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



Samospráva však už raz súťaž na tieto štyri autobusy vyhlásila. Hovorca poznamenal, že pre veľa otázok a pripomienok ju však nakoniec zrušila a novú vyhlásila pred niekoľkými dňami. Ako dodal, viaceré pripomienky obstarávateľ vyhodnotil ako relevantné. Pripomenul tiež, že po ich zapracovaní sú úpravy v špecifikácii predmetu zákazky a tiež nové určenie výšky predpokladanej hodnoty zákazky. „Časové zdržanie súvisí s kontrolami zo strany implementačného orgánu a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO),“ spresnil.



Celková odhadovaná hodnota zákazky je 1.139.465 eur bez DPH a autobusy majú byť nízkopodlažné s pohonom na stlačený plyn, ktorý sa označuje CNG. Obstarávanie sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie. Kritériom pre vyhodnotenie je najnižšia cena. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku ÚVO.



Lehota na predkladanie ponúk je do 14. januára 2022. Bližšie informácie, ktoré sa týkajú miesta otvárania ponúk, budú uvedené v súťažných podkladoch.