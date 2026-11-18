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Samosprávam na digitálne územné plány v roku 2027 dali 2 milióny eur
Žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie bude možné predkladať od 15. januára do 15. februára 2027.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Obce, mestá a vyššie územné celky budú môcť aj v roku 2027 získať finančnú podporu na nové digitálne územné plány. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR na tento účel vyčlenil až dva milióny eur. Žiadosti o dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie bude možné predkladať od 15. januára do 15. februára 2027. Informovala o tom v stredu hovorkyňa UUPV Simona Parížeková.
Úrad pokračuje v podpore samospráv pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie v súlade s novými štandardmi a metodikou. V roku 2027 na tento účel opäť navýšil finančné prostriedky, pričom medzi úspešných žiadateľov plánuje rozdeliť o pol milióna eur viac ako v aktuálnom roku.
„Medzi úspešných žiadateľov o dotácie sme v tomto roku prerozdelili 1,5 milióna eur. Na budúci rok sa nám opäť podarilo významne navýšiť celkovú sumu finančných prostriedkov. Na podporu digitálnych územných plánov sme vyčlenili až dva milióny eur,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Úrad 13. novembra zverejnil na svojom webe výzvu na dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Tie môžu z veľkej časti pokryť náklady samospráv na spracovanie troch typov územnoplánovacej dokumentácie - územného plánu obce, zóny a mikroregiónu. Práve územný plán mikroregiónu prináša možnosť územného rozvoja viacerých obcí najmä z hľadiska životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, ochrany historického a kultúrneho dedičstva, rozvoja hospodárstva či cestovného ruchu. O dotáciu na jeho obstaranie môžu žiadať samosprávne kraje po dohode s dotknutými obcami.
„Cieľom dotácií je pomôcť samosprávam s finančným aspektom tvorby digitálnych územných plánov. Keďže celý proces je časovo náročný, je dôležité, aby žiadatelia venovali čas príprave potrebných podkladov a v prípade potreby využili aj možnosti konzultácie so zamestnancami úradu,“ povedal generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií UUPV Martin Horňák.
Úrad môže poskytnúť dotáciu do výšky 80 percent oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. „Oprávnenými sú náklady, ktoré žiadateľ preukázateľne vynaloží na jej spracovanie,“ priblížila Parížeková.
Pre obce, mestá a vyššie územné celky sú základnými podmienkami na získanie dotácie schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, uzatvorená zmluva so spracovateľom a zabezpečenie vlastných finančných zdrojov vo výške najmenej 20 percent oprávnených nákladov. Každá obec má mať územný plán spracovaný podľa nových štandardov a metodiky do konca marca 2032.
Úrad pokračuje v podpore samospráv pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie v súlade s novými štandardmi a metodikou. V roku 2027 na tento účel opäť navýšil finančné prostriedky, pričom medzi úspešných žiadateľov plánuje rozdeliť o pol milióna eur viac ako v aktuálnom roku.
„Medzi úspešných žiadateľov o dotácie sme v tomto roku prerozdelili 1,5 milióna eur. Na budúci rok sa nám opäť podarilo významne navýšiť celkovú sumu finančných prostriedkov. Na podporu digitálnych územných plánov sme vyčlenili až dva milióny eur,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.
Úrad 13. novembra zverejnil na svojom webe výzvu na dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. Tie môžu z veľkej časti pokryť náklady samospráv na spracovanie troch typov územnoplánovacej dokumentácie - územného plánu obce, zóny a mikroregiónu. Práve územný plán mikroregiónu prináša možnosť územného rozvoja viacerých obcí najmä z hľadiska životného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, ochrany historického a kultúrneho dedičstva, rozvoja hospodárstva či cestovného ruchu. O dotáciu na jeho obstaranie môžu žiadať samosprávne kraje po dohode s dotknutými obcami.
„Cieľom dotácií je pomôcť samosprávam s finančným aspektom tvorby digitálnych územných plánov. Keďže celý proces je časovo náročný, je dôležité, aby žiadatelia venovali čas príprave potrebných podkladov a v prípade potreby využili aj možnosti konzultácie so zamestnancami úradu,“ povedal generálny riaditeľ sekcie územného plánovania, metodiky, výskumu a inovácií UUPV Martin Horňák.
Úrad môže poskytnúť dotáciu do výšky 80 percent oprávnených nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie. „Oprávnenými sú náklady, ktoré žiadateľ preukázateľne vynaloží na jej spracovanie,“ priblížila Parížeková.
Pre obce, mestá a vyššie územné celky sú základnými podmienkami na získanie dotácie schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, uzatvorená zmluva so spracovateľom a zabezpečenie vlastných finančných zdrojov vo výške najmenej 20 percent oprávnených nákladov. Každá obec má mať územný plán spracovaný podľa nových štandardov a metodiky do konca marca 2032.