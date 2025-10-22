< sekcia Ekonomika
Samosprávam sa umožní dočasne použiť na bežné výdavky aj rezervný fond
Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predloženého poslancami Jánom Ferenčákom a Štefanom Gašparovičom (obaja Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Obciam a vyšším územným celkom sa umožní použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predloženého poslancami Jánom Ferenčákom a Štefanom Gašparovičom (obaja Hlas-SD), s ktorým v stredu súhlasila vláda.
„Cieľom predloženého návrhu je podľa predkladateľov zmierniť negatívny dosah na daňové príjmy v rozpočtoch obcí a vyšších územných celkov. Doplnenou úpravou sa umožní obciam a vyšším územným celkom do konca roka 2026 použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj zdroje rezervného fondu. Návrh tiež umožňuje do konca roka 2026 použiť na bežné výdavky aj návratné zdroje financovania (úvery),“ spresnilo v predkladacej správe Ministerstvo financií (MF) SR.
MF SR súhlasí so zámerom predkladateľov umožniť subjektom územnej samosprávy použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky. Súčasne však zastáva názor, že uvedená problematika by mala byť vyriešená nielen dočasne do konca roka 2026 v zmysle poslaneckého návrhu, ale systémovou trvalou úpravou tak, aby v nasledujúcich rokoch neboli potrebné opätovné prechodné zmeny zákona.
„Naopak, ministerstvo financií vyjadruje nesúhlas s návrhom, aby bolo umožnené použiť na bežné výdavky aj úvery. Toto opatrenie by viedlo k zvýšenému zadlžovaniu samospráv, a tým k zvyšovaniu celkového dlhu verejnej správy, čo nie je možné podporiť v období potrebnej a nevyhnutej konsolidácie verejných financií s ohľadom na skutočnosť, že úroveň dlhu prekročila všetky sankčné pásma obsiahnuté v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti,“ dodal v dôvodovej správe k návrhu rezort financií.
