Kraje nesúhlasia s krátením podielových daní pre samosprávy
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) zásadne nesúhlasí s návrhom vlády SR na ďalšie zníženie podielu dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný do rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC). Plánované zníženie podielu z dane z príjmov fyzických osôb (FO), ktoré je jedným z opatrení vlády na konsolidáciu verejných financií, podľa SK8 priamo ohrozí schopnosť samosprávnych krajov zabezpečovať služby pre obyvateľov a rozvoj regiónov, informovalo vo štvrtok združenie.
„Samosprávam je už druhý rok po sebe krátený podiel na dani z príjmov fyzických osôb. Chápeme, že treba konsolidovať, ale nie na úkor samospráv,“ uviedlo združenie SK8. Podiel krajov na dani z príjmov FO klesne zo súčasných 29,5 % na 28,6 %. Konkrétne 19,7 milióna eur musia ušetriť formou znižovania výdavkov. Ďalších 29,7 milióna eur si podľa SK8 nechá štát z vyššieho výnosu daní. Naopak, naspäť príde krajom len 8,6 milióna eur ako kompenzácia za valorizáciu platov v školstve.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pri predstavovaní tretieho balíčka konsolidačných opatrení v utorok (9. 9.) pripomenul, že štát v tomto roku poslal samosprávam navyše 100 miliónov eur na kompenzáciu jednorazových odmien pre zamestnancov, zaviedol skoršie vyplácanie podielov na dani k začiatku mesiaca, umožnil použiť rezervný fond na bežné výdavky a tiež napríklad odpustil dlhy VÚC vo výške 20 miliónov eur.
SK8 považuje za neakceptovateľné, že zástupcovia Ministerstva financií SR prijali predstaviteľov samosprávnych krajov až po tom, ako materiál o konsolidácii bol verejne predstavený na tlačovej konferencii. Viaceré zásadné otázky pritom zostávajú nedoriešené - napríklad dlhodobo neudržateľný model financovania sociálnych služieb, ktoré zabezpečujú kraje, ale náklady na ne každoročne rastú bez primeranej kompenzácie zo strany štátu.
Združenie zdôraznilo, že kraje dlhodobo dokazujú, že hospodária zodpovedne a efektívne. Na rozdiel od štátu nesmú vytvárať deficit - zákon ich núti hospodáriť vyrovnane. „Namiesto ocenenia tejto zodpovednosti však dochádza k ďalšiemu škrtaniu ich príjmov z daní,“ dodalo združenie. Ďalšie znižovanie zdrojov pre VÚC bez akejkoľvek diskusie bude podľa SK8 v praxi znamenať menej kvalitné školy, menej opravených ciest a slabšiu dostupnosť sociálnych služieb.
