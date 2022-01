Samosprávy a priemysel podporujú energetické zhodnocovania odpadov

Bratislava 18. januára (TASR) – Slovenské spoločnosti Kosit a ewia, ktoré sú členmi Konfederácie európskych prevádzkovateľov zariadení na energetické využitie odpadu (CEWEP), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR, sa pridali k "Berlínskej výzve", ktorou asociácia nemeckých komunálnych podnikov vyzýva EÚ, aby pokračovala v podpore energetického zhodnocovania odpadov. V utorok o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.



Postupné zavedenie zákazu skládkovania a súbežné nepodporovanie energetického zhodnocovania odpadov by malo za následok okrem ekologických aj ekonomické dosahy. "ZMOS si v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva uvedomuje vážnosť situácie, keď absencia koncových zariadení na zhodnocovanie komunálnych odpadov okrem ekologických dosahov spôsobuje, že cena za komunálne odpady exponenciálne rastie a je predpoklad rastu aj do budúcnosti. Bude to mať za následok výrazný finančný vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorá tento cenový nárast bude musieť zahrnúť do poplatkov pre obyvateľov," uviedol Kaliňák. Nerecyklovateľný odpad sa preto podľa neho mal radšej premeniť na energiu, čo by mohlo priniesť viacero synergických efektov vrátane napríklad lacnejšieho zdroja elektrickej energie a tepla.



Viceprezident CEWEP Ladislav Halász pripomenul, že kým v západnej časti Európy funguje kombinácia recyklácie a energetického zhodnocovania odpadov, v tej východnej časti sa odpad vo veľkej miere stále skládkuje. Poľsko a Česká republika sa rozhodli, že zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO) budú súčasťou ich národnej stratégie odpadového hospodárstva. Začali systematicky budovať takéto zariadenia v jednotlivých regiónoch. "Na Slovensku sa od roku 1991 nepostavilo ani jedno, čoho dôsledkom je to, že skládkujeme takmer 50 percent odpadu. To pre našu krajinu znamená v dlhodobom horizonte veľký problém. Skládky, ktoré musíme postupne zatvárať, nemáme čím nahradiť," upozornil Halász.



Zástupcovia slovenských samospráv, výrobných podnikov a spracovateľov odpadu súhlasia s tvrdením nemeckej asociácie, že energeticky efektívne spracovanie nerecyklovateľného odpadu v ZEVO je udržateľnou činnosťou v rámci európskej taxonómie, rovnako ako aj v balíku "Fit for 55". Preto by podľa nich EÚ mala pokračovať vo finančnej podpore nových projektov.