< sekcia Ekonomika
Samosprávy apelujú na NRSR, aby ich vyňali zo sankcií dlhovej brzdy
Varovali, že bez vyňatia samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy nebude možné zostaviť ich rozpočty na roky 2027 až 2029.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Samosprávy vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR na urýchlenú úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Opätovne ich o to požiadali v piatok na tlačovej konferencii pred parlamentom predstavitelia Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS). Varovali, že bez vyňatia samospráv zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy nebude možné zostaviť ich rozpočty na roky 2027 až 2029 a ohrozené budú aj základné služby pre obyvateľov.
„Samosprávy už dnes majú veľmi prísnu kontrolu v zákone o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ďalšie sankcie, ktoré vyplývajú z ústavného konštruktu, sú jednoducho duplicitné. Nežiadame preto výnimky ani žiadne privilegované postavenie. Žiadame spravodlivé a racionálne pravidlá, ktoré odrážajú realitu. Konkrétne úpravu ústavného zákona tak, aby boli samosprávy vyňaté zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Návrh má aj podporu Ministerstva financií (MF) SR a v žiadnom momente neohrozuje stabilitu verejných financií,“ zdôraznil predseda SK8 Jozef Viskupič.
Poukázal na to, že samosprávy v súčasnosti tvoria menej ako 2 % celkového verejného dlhu. Napriek tomu sú sankčné mechanizmy dlhovej brzdy uplatňované aj na samosprávy, ktoré vysokú úroveň dlhu nespôsobili a nevedia ju ani nijako ovplyvniť. „Súčasný stav považujeme za neudržateľný. Podľa zákona môžu samosprávy schváliť len rozpočet s výdavkami na úrovni predchádzajúceho roka. To je v dnešných cenách jednoducho nereálne,“ upozornil Viskupič.
Takáto povinnosť znemožňuje podľa neho samosprávam použiť vlastné úspory z minulosti, ale aj prijatie úverov. Výsledkom môže byť paralýza investícií, ohrozená je modernizácia ciest, škôl, sociálnej starostlivosti, kvalita a rozsah základných služieb pre obyvateľov, podčiarkol šéf SK8.
„Téma, ktorú otvárame, nie je téma, ktorá sa dotýka nejakého politikárčenia alebo koalično-opozičného zápasu, ale je to téma zdravého rozumu. Z tohto miesta opakovane vyzývame všetkých zodpovedných politikov, aby upravili ústavný zákon práve preto, že sankcie vo vzťahu k mestám, obciam a samosprávnym krajom sú ďaleko väčšie než v prípade sankcií voči štátu, pričom obce, mestá a kraje nevytvorili deficity, ani nemôžu zákonne deficity vytvárať,“ vysvetlil predseda ZMOS Jozef Božik. Pripomenul, že túto tému otvárajú už od jesene minulého roka a majú v tom podporu MF SR aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
„V prípade, že by nedošlo k zmene ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, tak budeme značne obmedzení aj v čerpaní prostriedkov z Európskej únie, ktoré sa dnes podieľajú približne 80 % na tom, čo môžeme vidieť v investičných akciách v našom území... Ak nebudeme vedieť čerpať úverové zdroje, nebudeme vedieť zapojiť ani to, čo sme si našetrili v našich rezervných fondoch, tak bude toto čerpanie značne obmedzené a to môže spôsobiť, že budeme nútení prostriedky vrátiť a nebudeme môcť doručovať tak kvalitné služby, na aké boli naše obyvateľky a obyvatelia zvyknutí,“ priblížil viceprezident ÚMS Peter Wolf.
Predstavitelia samospráv sa podľa Viskupiča obrátili s výzvou na predsedu parlamentu, predsedu výboru pre verejnú správu, zároveň túto požiadavku adresujú všetkým poslancom NR SR. „Predpokladám, že budeme rokovať na úrovni jednotlivých poslaneckých klubov. Ten mechanizmus by bol asi najlepší, ak by bol dohodnutý, že by to bol pozmeňujúci návrh v mene predsedov poslaneckých klubov, aby sa jednoducho našla tá ústavná väčšina,“ doplnil.
