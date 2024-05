Samosprávy budú mať 30 dní na verdikt o poskytnutí sociálnych služieb

Bratislava 27. mája (TASR) - Na rozhodnutie o poskytnutí sociálnych služieb pre občanov budú mať obce, mestá a samosprávne kraje 30 dní. Novelu zákonu, ktorá zmenu prináša, by mali prerokovať poslanci Národnej rady (NR) SR v septembri tohto roka. V pondelok to na tlačovom brífingu uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



"V súčasnosti platí, že obec alebo samosprávny kraj sú automaticky povinné poskytovať finančný prostriedok na prevádzku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb ihneď po uzavretí zmluvy medzi klientom a pobytovým zariadením bez toho, aby obec či samosprávny kraj mohli predtým do tohto procesu vstúpiť," povedal Tomáš.



Po novom bude podľa ministra táto povinnosť platiť až vtedy, pokiaľ obec alebo samosprávny kraj do 30 pracovných dní nevyrieši toto poskytnutie sociálnej služby umiestnením klienta buď do vlastného zariadenia alebo do iného verejného či neverejného zariadenia.



Tomáš podotkol, že táto zmena uľahčí prácu najmä samosprávam a obciam, ktoré doteraz ani nevedeli, v ktorých zariadeniach sociálnych služieb sú občania umiestnení.



Na zmene sa s ministerstvom dohodla Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a Združenie miest a obcí Slovenska. Tento kompromis je podľa Tomáša len dočasným riešením a už v súčasnosti prebiehajú prípravy na novú reformu financovania sociálnych služieb. Tá by mala podľa neho platiť od januára 2026.



Plánovaná reforma by mala podľa štátneho tajomníka MPSVR Branislava Ondruša zvýšiť občanom možnosť výberu pri poskytovaní sociálnych služieb. Ondruš dodal, že ľudia dostanú príspevok a sami si zvolia či chcú využívať domácu starostlivosť v podobe domácej opatrovateľskej služby alebo byť umiestnení v zariadeniach sociálnych služieb, kde im bude poskytovaná starostlivosť 24 hodín denne a sedem dní v týždni.